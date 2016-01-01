العثور على أسنان حيوان صغير عاش قبل 74 مليون عام

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العثور على أسنان حيوان صغير عاش قبل 74 مليون عام

قال معهد أنتاركتيكا التشيلي، إن باحثين من تشيلي والأرجنتين عثروا على أسنان في منطقة باتاجونيا النائية لحيوان من الثدييات عاش قبل 74مليون سنة، وهي أقدم بقايا من هذا النوع تُكتشف حتى الآن في البلد الواقع بأميركا الجنوبية.

ووفقا لسكاي نيوز، فقد عثر العلماء على الأسنان الصغيرة في منطقة حفر قريبة من متنزه توريس ديل باين الوطني، وهي منطقة بعيدة في باتاجونيا تشتهر بقمم الأنديز المغطاة بالجليد ومياه المحيط المتجمدة.

ويُعتقد أن الحيوان الثديي الصغير عاش في جنوب باتاغونيا في أواخر العصر الطباشيري مع الديناصورات والتماسيح والسلاحف والطيور، وذلك حسبما جاء في مقال في نشرة متحف التاريخ الطبيعي في تشيلي.

ووصف ألكسندر فارجاس الباحث في جامعة تشيلي الحيوان الثديي بأنه حجر زاوية على صعيد التطور بين "الثدييات التي تبيض مثل خلد الماء والثدييات الجرابية".

المصدر: اخبار اليوم

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