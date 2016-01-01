

ولادة أرملة الطبيب الصيني الذي حذر من كورونا بعد 4 أشهر من وفاته ولادة أرملة الطبيب الصيني الذي حذر من كورونا بعد 4 أشهر من وفاته

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرملة الطبيب الصيني الذي حذر من فيروس كورونا وعاقبته السلطات بتهمة دق ناقوس الخطر، قد ولدت ابنها.







وأفادت التقارير أن فو شيويه، زوجة الطبيب الراحل لي وين ليانغ، أنجبت طفلًا سليمًا في الساعات الأولى من اليوم في ووهان، حيث بدأت جائحة فيروس كورونا في ديسمبر وفقًا لصحيفة ديلي

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ميل البريطانية.كان الدكتور لي من بين أول من أبلغ الأطباء الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي بمرض يشبه السارس، ولكن تم معاقبته من الشرطة بسبب نشر أخبار مزيفة، ولكنه فقد حياته بسبب العدوى القاتلة في 7 فبراير عن عمر 34 بعد إصابته من مرضاه.وتعمل السيدة فو، البالغة من العمر 32 سنة، كطبيبة عيون في عيادة العيون المحلية، كما أن لديها، هي والراحل دكتور لي، ابنًا يبلغ من العمر 5 سنوات.وأثار موته والتقارير المتضاربة حول ذلك ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث اتهم الجمهور السلطات بمحاولة التستر على الحقيقة والسيطرة على حرية التعبير.ومنذ ذلك الحين تم تصنيف الدكتور لي على أنه "شهيد" من المسئولين الصينيين الذين أشادوا بشجاعته وتفانيه.