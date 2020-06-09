

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الجمعة 12 يونيو أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الجمعة 12 يونيو

واصلت أسعار الأسمنت المحلية، حالة الاستقرار، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 12يونيو، بعد تراجع الأمس.



الأسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 730 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 728 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 723 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 730 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 720 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 730جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 670 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 670 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 685 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 680 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 790 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 770 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 768 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.