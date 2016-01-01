أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل الإرهابى السورى سامر الأطرش، المكنى بـ "أبو يعرب الأثرى"، مع عدد من رفاقة التابعين لميليشيات تركيا والسراج فى ليبيا، وذلك إثر غارة جوية غرب مدينة سرت.
قالت قناة الحدث الليبية المقربة من الجيش الليبى إن الإرهابى أبو يعرب كان يقيم فى مدينة إدلب التى استقر فيها بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية الموالية لتركيا فى مدينة حلب على يد الجيش السورى.
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التعليقات على مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب" فى غارة لسلاح الجو الليبى غرب مدينة سرت
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