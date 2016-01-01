مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب" فى غارة لسلاح الجو الليبى غرب مدينة سرت

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صورة الخبر: مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب"
مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب"

أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل الإرهابى السورى سامر الأطرش، المكنى بـ "أبو يعرب الأثرى"، مع عدد من رفاقة التابعين لميليشيات تركيا والسراج فى ليبيا، وذلك إثر غارة جوية غرب مدينة سرت.



قالت قناة الحدث الليبية المقربة من الجيش الليبى إن الإرهابى أبو يعرب كان يقيم فى مدينة إدلب التى استقر فيها بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية الموالية لتركيا فى مدينة حلب على يد الجيش السورى.



وولد "أبو يعرب" فى حلب آواخر الثمانينيات، قبل أن يُقتل فى غرب سرت يوم 9 يونيو الجارى، حيث ُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة.



ويعتبر "أبويعرب" واحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين التابعين لأنقرة فى ليبيا، حيث تم رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة فى طرابلس، وكان يستفسر عما إذا كان لديهم خدمة توصيل هاتف جديد إلى طريق المطار، المكان الذى كان يتمركز فيه مع مجموعته.

المصدر: قناة الحدث الليبية

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