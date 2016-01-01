كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا



الأسرة الحاكمة بالكويت الأسرة الحاكمة بالكويت

ثمنت الشيخة إقبال دعيج السلمان الصباح من الأسرة الحاكمة فى دولة الكويت، مساعى مصر الحثيثة تجاه ليبيا خصوصًا بعد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة إعلان القاهرة من العاصمة المصرية حول الوضع فى ليبيا .







وأوضحت "الصباح"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المبادرة تهدف لارساء السلام وإنهاء الحرب في ليبيا، مشيرة إلى أن بنود المبادرة جاءت شاملة ووافية وضعت خريطة مسار سياسي بعيدا عن الحل العسكري وإعلاء المصلحة الوطنية، معربة فى الوقت ذاته عن سعادتها بمبادرة الرئيس السيسي التى كتبت بأحرف من ذهب وستغير مسار ليبيا لواقع حلم به الشعب الليبي منذ سنوات طويلة.

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وقالت " الصباح"، إن التدخلات التركية فى الشأن الليبي وأطماع أردوغان باتت مكشوفة للجميع والتى تهدف للاستيلاء على حقول النفط فى مدينة "سرت"،وناشدت ” الصباح ” باقي الدول العربية والأجنبية لمساندة المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار، وإستئناف المحادثات السياسية الليبية.كما أدانت بشدة تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر والقتل في ليبيا من قبل الجماعات المسلحة والتي يأتيها دعم خارجي .يشار إلى أن، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تشتمل على احترام المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".ولاقت المبادرة ترحيبا واسعا حيث أعقب الإعلان عنها حالة من التفاعل الدولى والعربي حيث أعلنت دول عربية وغربية ترحيبها بـ"إعلان القاهرة" الذي يتضمن مبادرة شاملة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح في هذا البلد.