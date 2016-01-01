فرنسا.. السيطرة على حريق بغواصة نووية وتصاعد الدخان يثير مخاوف (فيديو)

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السيطرة على حريق بغواصة نووية

أعلنت إدارة فرنسية محلية اليوم الجمعة السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.

وقالت في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، أعرب مغردون عن مخاوفهم بعد رصد ألسنة دخان متصاعدة من موقع الحادث، رغم أن السلطات طمأنت المواطنين وأكدت أن العتاد الخطير الذي كان على متن الغواصة تمت إزالته في وقت سابق من أجل أعمال الصيانة.

https://twitter.com/Var_Matin/status/1271397527208767489

المصدر: وكالات

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