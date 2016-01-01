أعلنت إدارة فرنسية محلية اليوم الجمعة السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.
وقالت في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.
وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.
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التعليقات على فرنسا.. السيطرة على حريق بغواصة نووية وتصاعد الدخان يثير مخاوف (فيديو)
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