تعلم مهارات جديدة.. طرق الوقاية من ضعف الأعصاب



طرق الوقاية من ضعف الأعصاب طرق الوقاية من ضعف الأعصاب

يعاني البعض من ضعف الأعصاب الذى يحدث فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والقدمين والرقبة مما يعيق حركتهم ويجعلهم لا يستطيعون حمل الأشياء الثقيلة بل وأحيانا لا يقدرون حتى على البسيطة.

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وبما أن الوقاية دائما أفضل من العلاج قدم موقع " stylecraze"

طرق الوقاية من ضعف الاعصاب، وهى:



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الوجبات الغذائية المتكاملة المتنوعة بشكل صحي



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التمارين الرياضية خاصة التنفس واليوجا

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