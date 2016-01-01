جمال البشرة ونضارتها لا يتوقف على ملمسها الخارجى فقط بل سر جمالها الحقيقى يبدأ من الداخل حيث أن نوعية الطعام الذى نتناوله يلعب دور كبير فى جمال المرأة وفي مقدمتها الفلفل الأحمر.
ذكر موقع " بولد سكاى " أن الفلفل الأحمر المعروف بالفلفل الألوان أو الرومى من أكثر الخضروات المفيدة لجمال وصحة البشرة.
ويرجع سر قدرة الفلفل الأحمر فى علاج مشاكل البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة الضارة المسببة للمشاكل عديدة كالتلف والحبوب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يحمي البشرة من التلف..فوائد لا تعرفيها عن الفلفل الأحمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق