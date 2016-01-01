يحمي البشرة من التلف..فوائد لا تعرفيها عن الفلفل الأحمر

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صورة الخبر: الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر


جمال البشرة ونضارتها لا يتوقف على ملمسها الخارجى فقط بل سر جمالها الحقيقى يبدأ من الداخل حيث أن نوعية الطعام الذى نتناوله يلعب دور كبير فى جمال المرأة وفي مقدمتها الفلفل الأحمر.

ذكر موقع " بولد سكاى " أن الفلفل الأحمر المعروف بالفلفل الألوان أو الرومى من أكثر الخضروات المفيدة لجمال وصحة البشرة.

ويرجع سر قدرة الفلفل الأحمر فى علاج مشاكل البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة الضارة المسببة للمشاكل عديدة كالتلف والحبوب.

كما أن الفلفل وخاصة الأحمر مليء بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات أ ، ج ، ك ، الكاروتينات ، والألياف الغذائية التي تعتبر أساسية لبشرة صحية.

يمكن تناوله بطرق عديدة ولذيذة فيمكن استخدامه طازجا فى السلطة أو بجوار الاطباق الشهية كالبطاطس البوريه والتونة والجبنة.

المصدر: بولد سكاى الهندى

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