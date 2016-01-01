خلطة خارقة ومضاد حيوي طبيعي.. تقوية المناعة بالثوم والعسل

تقوية المناعة من أهم الأمور التي تشغل بال الجميع في العالم كله خلال الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يحتاج مناعة كي تتصدى له وتقاومه حتى لا يسيطر على أعضاء الجسم ويصعب الشفاء منه .
وهناك المزيد من أطعمة تقوي المناعة ومشروبات ووصفات طبيعية هائلة لها قدرة فعالة في تعزيز كفاءة جهاز المناعة لدى الكبار والصغار ، وفي ظل انتشار العديد من الوصفات والنصائح لتقوية مناعة الجسم ، اليك اسهل وارخص وصفة سريعة المفعول يمكنك تحضيرها في المنزل لتقوية المناعة ونصح بها موقع thehealthy ..
خلطة الثوم و العسل لتقوية المناعة
فصوص ثوم مهروسة
برطمان عسل ابيض خام
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