خلطة خارقة ومضاد حيوي طبيعي.. تقوية المناعة بالثوم والعسل

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تقوية المناعة بالثوم والعسل

تقوية المناعة من أهم الأمور التي تشغل بال الجميع في العالم كله خلال الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يحتاج مناعة كي تتصدى له وتقاومه حتى لا يسيطر على أعضاء الجسم ويصعب الشفاء منه .

وهناك المزيد من أطعمة تقوي المناعة ومشروبات ووصفات طبيعية هائلة لها قدرة فعالة في تعزيز كفاءة جهاز المناعة لدى الكبار والصغار ، وفي ظل انتشار العديد من الوصفات والنصائح لتقوية مناعة الجسم ، اليك اسهل وارخص وصفة سريعة المفعول يمكنك تحضيرها في المنزل لتقوية المناعة ونصح بها موقع thehealthy ..

خلطة الثوم و العسل لتقوية المناعة
فصوص ثوم مهروسة
برطمان عسل ابيض خام

قومي بتقشير الثوم و هرسه جيدا ثم ضعيه في برطمان العسل الابيض وتقليبه جيدا

اغلقي البرطمان باحكام و اتركيه في الثلاجة لمدة ٣ ايام حتى تصبح الخلطة جاهزة و قوية المفعول

بعد ٣ ايام يتم تناول ملعقة من هذا الخليط بشكل يومي سواء للكبار أو الصغار

فوائد الثوم و العسل لتقوية المناعة
العسل يعمل كمضاد للالتهابات كما أنه مضاد الأكسدة و يحتوي على المزيد من الفيتامينات و العناصر الغذائية المختلفة ، أما الثوم فهو قوي وصحي و يساعد على تطهير الجسم من السموم و يقتل البيكتريا و الفيروسات ويقوي المناعة بشكل فعال ويقلل احتمالات الإصابة بالبرد و الانفلونزا ، وعند خلط العسل مع الثوم يصبح مزيج هائل لحماية الجسم من أي عدوى.

المصدر: موقع thehealthy

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