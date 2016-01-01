فوائد الريحان النبات الملكي.. تقوية المناعة أبرزها



فوائد الريحان فوائد الريحان



فوائد الريحان عديدة ومتعددة؛ ويعتبر الريحان من الأعشاب المفيدة للصحة العامة، ومن فوائد الريحان أنه غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، أهمها: فيتامين A، فيتامين K، فيتامين C، المغنيسيوم، الحديد، والبوتاسيوم .



وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن فوائد الريحان عديد ولا يعرفها كثيرون فهو يعمل على تقوية المناعة والحماية من العديد من الأمراض، والمشاكل الصحية.



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وتابعت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الريحان معروف باسم النبات الملكي، حيث ان من ابرز فوائد الريحان، وتشمل ما يلي :1- تقوية المناعة :يحتوي الريحان على مكونات مختلفة تجعل منه تركيبة فريدة لها قدرة على بناء مناعة قوية للجسم ضد الفيروسات ومسببات الأمراض، كما يعمل الريحان على تخفيف الضغط الجسدي والنفسي الناتج عن المجهود البدني.2- تحسين صحة البشرة والشعر:تتضمن أعشاب الريحان على مواد طبيعية تعد مكونا مثاليًا لعلاج مشاكل الشعر البشرة، فهو فعال في علاج مشكلة حب الشباب، كما يعالج الالتهابات الفطرية وقشرة الرأس.3- مطهر طبيعي للفم واليدين:يستخدم الريحان بشكل واسع كمطهر طبيعي لليدين بسبب طبيعته المضادة للميكروبات والجراثيم، ويستخدم أيضًا ماء الريحان لغسل الفم وتطهيره للسبب نفسه، كما أن مضغ أوراق الريحان يعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة ويخلص الجسم من السموم.4- الحماية من نزلات البرد:يعمل الريحان على حماية الجسم عند التعرض لنزلات البرد والأمراض الالتهابية، فهو خافض للحرارة وغني بمضادات الأكسدة، وقادر على مكافحة الجراثيم والفيروسات، كما يساعد في تخفيف السعال الجاف، ويساعد على تحسين الهضم، ويحارب السرطان ويحمى الكبد والأوعية الدموية، وله فوائد مثل تحسين الوظيفة الإدراكية وتنشيط الذاكرة.