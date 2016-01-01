8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

آخر الأخبارالصحة والجمال › 8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

صورة الخبر: مرض السكري
مرض السكري

لم يعد مرض السكري يصيب كبار السن فقط، بل أصبح يصيب الشباب والأطفال أيضا، وهو مرض يحدث عند زيادة مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، ولا ينتج البنكرياس الكمية الكافية من الإنسولين لتحويل هذا السكر في الجسم.

أعراض مرض السكر عند الرجال قد تختلف قليلًا عن النساء، ويتعرض الرجال لبعض العلامات تنذر بالإصابة بمرض السكري ، إليك أبرز الأعراض بحسب موقع healthline ..

1- ضعف العضلات وانخفاض كتلة الجسم

2- الضعف الجنسي بسبب تلف الأوعية الدموية وصعوبة وصول الدم للأعضاء التناسلية

3-عدم القدرة على السيطرة على التبول

4- فرط نشاط المثانة

5-التهابات المسالك البولية
6-فقدان الوزن بشكل ملحوظ

7-الإحساس بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين

8-الإصابة بفطريات الأعضاء التناسلية.

المصدر: موقع healthline

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42024

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager