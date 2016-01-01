8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال



مرض السكري مرض السكري

لم يعد مرض السكري يصيب كبار السن فقط، بل أصبح يصيب الشباب والأطفال أيضا، وهو مرض يحدث عند زيادة مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، ولا ينتج البنكرياس الكمية الكافية من الإنسولين لتحويل هذا السكر في الجسم.



أعراض مرض السكر عند الرجال قد تختلف قليلًا عن النساء، ويتعرض الرجال لبعض العلامات تنذر بالإصابة بمرض السكري ، إليك أبرز الأعراض بحسب موقع healthline ..



1- ضعف العضلات وانخفاض كتلة الجسم

قد يعجبك أيضا...

2- الضعف الجنسي بسبب تلف الأوعية الدموية وصعوبة وصول الدم للأعضاء التناسلية3-عدم القدرة على السيطرة على التبول4- فرط نشاط المثانة5-التهابات المسالك البولية6-فقدان الوزن بشكل ملحوظ7-الإحساس بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين8-الإصابة بفطريات الأعضاء التناسلية.