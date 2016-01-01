8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

لم يعد مرض السكري يصيب كبار السن فقط، بل أصبح يصيب الشباب والأطفال أيضا، وهو مرض يحدث عند زيادة مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، ولا ينتج البنكرياس الكمية الكافية من الإنسولين لتحويل هذا السكر في الجسم.
أعراض مرض السكر عند الرجال قد تختلف قليلًا عن النساء، ويتعرض الرجال لبعض العلامات تنذر بالإصابة بمرض السكري ، إليك أبرز الأعراض بحسب موقع healthline ..
1- ضعف العضلات وانخفاض كتلة الجسم
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