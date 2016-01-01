أوناجم يقترب من نادي الوحدة السعودي

اقترب محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك من الانضمام لفريق الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد موقع راديو مارس المغربي أن الوحدة السعودي قدم عرضا ماليا كبيرا للحصول علي خدمات اللاعب وصل 5 ملايين و348 ألف دولار وسيتم تسديد المبلغ على 4 دفاعات.
ووافق رئيس نادي الزمالك على دفع المبلغ على ٤ دفعات.
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