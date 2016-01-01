أوناجم يقترب من نادي الوحدة السعودي



محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك

اقترب محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك من الانضمام لفريق الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأكد موقع راديو مارس المغربي أن الوحدة السعودي قدم عرضا ماليا كبيرا للحصول علي خدمات اللاعب وصل 5 ملايين و348 ألف دولار وسيتم تسديد المبلغ على 4 دفاعات.



ووافق رئيس نادي الزمالك على دفع المبلغ على ٤ دفعات.

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وأضافت الصحيفة أن خروج اوناجم من حسابات المدير الفني للزمالك كارتيرون قرب انضمام اللاعب إلي النادي السعودي بقوة.اقرأ أيضا .. بعد إصابته بفيروس كورونا.. مدرب حراس الزمالك يكشف عن حالته الصحيةويرغب دانيال كارينيو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي ضم اللاعب معجبا بقدارته الفنية والبدنية وأنه سيفيد الفريق الفترة المقبلة.