انتقد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قيام محتجين بالهجوم على تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "من السخف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني اليوم للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف".
وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أنه - تشرشل- كان يصدر بعض الآراء غير المقبولة اليوم لكنه كان "بطلا"، مضيفا أنه يستحق هذا النصب التذكاري.
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التعليقات على سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل
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