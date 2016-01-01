سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل



الهجوم على تمثال تشرشل الهجوم على تمثال تشرشل

انتقد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قيام محتجين بالهجوم على تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "من السخف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني اليوم للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف".



وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أنه - تشرشل- كان يصدر بعض الآراء غير المقبولة اليوم لكنه كان "بطلا"، مضيفا أنه يستحق هذا النصب التذكاري.

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وطالب جونسون، المتظاهرين بتجنب الاحتجاجات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".واستهدف المحتجون التماثيل في كثير من الأماكن، معربين عن رفضهم للماضي الاستعماري لبريطانيا، وذلك ضمن احتجاجات على خلفية وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.