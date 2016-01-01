سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل

صورة الخبر: الهجوم على تمثال تشرشل
الهجوم على تمثال تشرشل

انتقد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قيام محتجين بالهجوم على تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "من السخف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني اليوم للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف".

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أنه - تشرشل- كان يصدر بعض الآراء غير المقبولة اليوم لكنه كان "بطلا"، مضيفا أنه يستحق هذا النصب التذكاري.

وطالب جونسون، المتظاهرين بتجنب الاحتجاجات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستهدف المحتجون التماثيل في كثير من الأماكن، معربين عن رفضهم للماضي الاستعماري لبريطانيا، وذلك ضمن احتجاجات على خلفية وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سخيفة ومخزية.. بوريس جونسون ينتقد محاولة الهجوم على تمثال تشرشل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83619

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager