إهمال الصحة في فترة الشباب يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض بعد سن الأربعين، لذلك يقدم موقع "بولد سكاي الهندي"، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الشباب للحفاظ على صحته مع تقدم العمر.
1- النوم الجيد
يعاني الكثير من الرجال من ضغوطات كبيرة بسبب مشكلات العمل، والظروف الاجتماعية الاقتصادية، وكل تلك الأمور تؤثر على صحته، لذلك يجب عليه النوم لعدد ساعات جيدة حتى يتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
2- تجنب التدخين
اثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن التدخين مرتبط بالكثير من الأمراض الصحية مثل فيروس كورونا، الالتهاب الرئوي، أمراض القلب.
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التعليقات على نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين
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