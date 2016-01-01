نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين



نصائح للرجال قبل سن الأربعين نصائح للرجال قبل سن الأربعين

إهمال الصحة في فترة الشباب يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض بعد سن الأربعين، لذلك يقدم موقع "بولد سكاي الهندي"، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الشباب للحفاظ على صحته مع تقدم العمر.



1- النوم الجيد

يعاني الكثير من الرجال من ضغوطات كبيرة بسبب مشكلات العمل، والظروف الاجتماعية الاقتصادية، وكل تلك الأمور تؤثر على صحته، لذلك يجب عليه النوم لعدد ساعات جيدة حتى يتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.



2- تجنب التدخين

اثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن التدخين مرتبط بالكثير من الأمراض الصحية مثل فيروس كورونا، الالتهاب الرئوي، أمراض القلب.

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3- التقليل من ملح الطعاميحتوي ملح الطعام على عنصر الصوديوم والذي يصيب الرجال ببعض الأمراض مثل الضغط والقلب والأوعية الدماغية، لذلك نصح الأطباء بضرورة تقليل الملح في الطعام.اقرأ ايضًا:للرجال .. 5 حيل بسيطة لتفتيح البشرة4- ممارسة الرياضةالتمارين الرياضية حتى وإن كانت بسيطة في المنزل، فإنها تحمي الرجال من أمراض عديدة يمكن أن يصاب بها بعد سن الأربعين، لذلك عليك بالمشي أو الركض.5- شرب الماءيحتاج الشباب إلى شرب كميات كبيرة من الماء مقارنة بالسيدات، فالرجل لابد أن يشرب فيما لايقل عن 12 كوب ماء، بينما تشرب السيدات 8 أكواب فقط، وذلك لأن جسم الرجال يتعرض للجفاف أكثر من السيدات.