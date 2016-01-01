تعد الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن التى تجمع بين القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة فهى اكثر الانواع الصحية التى يلجأ اليها الاطباء في انظمة الدايت والريجيم.
ولكى تكون الجبنة القريش صحية ومضمونة مائة فى المائة نقدم لكم طريقة عمل الجبنة القريش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على سي بي سي سفرة.
مقادير الجبنة القريش
ملح
ربع كوب خل
2 لتر لبن
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق