طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل



الجبنة القريش الجبنة القريش

تعد الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن التى تجمع بين القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة فهى اكثر الانواع الصحية التى يلجأ اليها الاطباء في انظمة الدايت والريجيم.

ولكى تكون الجبنة القريش صحية ومضمونة مائة فى المائة نقدم لكم طريقة عمل الجبنة القريش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على سي بي سي سفرة.



مقادير الجبنة القريش

ملح



ربع كوب خل

2 لتر لبن

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طريقة عمل الجبنة القريش- ضعى الخل على اللبن وقومي بتغطيته جيدا واتركيه فى مكان دافىء لمدة يومين كاملين.- صفى الخليط فى شاش واعصريه جيدا حتى تتكون قطع الجبن لديك.- رشي القليل من الملح على الجبن القريش ثم قطعيها.- تقدم بعد ذلك مع الكمون أوحبة البركة أو تحفظ وتغطى فى الثلاجة.