أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الجمعة هو آخر يوم في التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021 بمرحلة رياض الأطفال kg1.
وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.
وأعلنت أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني ، كما يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرًا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.
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التعليقات على التعليم : آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية .. اليوم
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