ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في مادة «الفلسفة» للثانوية العامة



المراجعة النهائية في مادة الفلسفة المراجعة النهائية في مادة الفلسفة



حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة الفلسفة من إعداد الأستاذ / «محمود عبد الحليم» مدرس الفلسفة وعلم النفس بمحافظة الجيزة



مراجعة عامة علي الفلسفة وأهم الأسئلة المتوقعة 2020



المجموعة الأولي : أسئلة التذكر ( التعريفات )

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مفهوم فلسفة البيئةهي احد فروع الفلسفة التطبيقية التي تهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يهدد جميع الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان .المعني اللغوي للبيئةفي اللغة العربية تشتق من الفعل باء- بوء- تبوء ( بمعنى أقام وسكن ونزل )وهى المكان أو المنزل الذي ينزل فيه الكائن الحي ويعيش فيه ويحيط به .وقال سبحانه وتعالي ((وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا )).يونس 87المعني الاصطلاحي للبيئةهي مجموعة الأشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه وتشمل البيئة العضوية الداخلية والاجتماعية الخارجية والفكرية .الايكولوجية العميقةاحترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية بغض النظر عن فائدتها للإنسان .المنظمات غير الحكوميةهي مجموعة متطوعين لا تهدف للربح ينظمها مواطنون على المستوى المحلى أو الاقليمى أو العالمي يقودها أعضاء ذات اهتمامات مشتركة يدور عملها حول مسائل عمل ومهام محددة مثل حقوق الإنسان والطفل والمرأة والبيئة .الأخلاق التطبيقيةهي مجموعة من القواعد الأخلاقية العملية التي تسعى لتنظيم الممارسات داخل مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا وحل المشاكل الأخلاقية بواسطة ما يتم التوصل إليه عن طريق التداول والتوافق والمعالجة الأخلاقية للحالات الخاصة والمستعصية والمعقدة .مفهوم البيوتيقاالبيوتيقا هي الدراسة الفلسفية للجدل الأخلاقي الذي أوجده التقدم العلمي في العلوم البيولوجية والطبية وما ترتب عليها من مشكلات أخلاقية لا تتعلق بعلم الطب فقط بل بمجالات عديدة مثل السياسة والقانون والدين والفلسفة .البيوتيقا عند جاكلين روسهي علم معياري يهتم بالسلوك الانسانى الذي يمكن قبوله في إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت وهى تشمل على دراسة متعددة التخصصات لمجموعة من الشروط للتيسير المسئول للحياة البشرية في ظل التقدم للطب والبيولوجيا والتكنولوجيا الحديثة .الجينوم البشريهو احد فروع علم الوراثة المتعلقة بدراسة المادة الوراثية ال ( D.N.A )مفهوم الاستنساخهو إمكان إنتاج نسخة طبق الأصل من كائن ما عن طريق خلية منه وبويضة من كائن أخر من نفس النوع ليكون بمثابة جنين يزرع في رحم مستعار وينتج لنا هذا المخلوق النسخة .الموافقة المستنيرةالتزام جميع الأطباء أو الباحثين بالسماح للمرضى بأن يكونوا مساهمين نشطين فيما يتعلق بالرعاية التي يتلقونها أو في مشاركتهم في الأبحاث .مفهوم الأخلاق المهنيةالمبادئ والأسس والمعايير الأخلاقية التي لا تستقيم المهنة بدونها والطابع الالزامى للمشتغلين بها لا يرجع للضمير أو الوازع الديني فقط بل للقواعد المرتبة بالأداء المثالي (تلافي السلبيات) لهذه المهنة .تعريف الوظيفة العامةهي مجموعة المهام التي يتم تحديدها في ضوء القيم والأخلاق هدفها خدمة المصلحة العامة وما يمتاز به العاملين من حقوق وامتيازات ينص عليها القانون وتسقط هذه الحقوق إذا أخل العاملين بهذه الواجبات والمسؤوليات .تعريف أخلاقيات الوظيفة العامةهي مجموعة القواعد والمعايير التي تساعدنا على الحكم على السلوك باعتباره صحيحا أو خاطئا .ويحدث الفساد الإداري إذا تم الانحراف عن هذه القواعد لتحقيق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة .مهنة التجارة عند بن خلدونكل محاول الكسب و تنمية المال بشراء السلع ثم بيعها بأعلى من ثمن الشراء .أخلاق العيادةهي قوانين تحددها المؤسسات واللجان الأخلاقية للطبيب..حتي يسهل عليه اتخاذ القرار ورسم خريطة علاج المريض .أخلاقيات البحث العلميبيان الجوانب الأخلاقية في الأبحاث العلمية التي تتخذ الإنسان وأجزاء جسمه موضوعا لها.أخلاقيات السياسة الصحيةهي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.المجموعة الثانية : أسئلة الفهم ( الصواب والخطأ )1- تعد مرحلة القهر والاستبداد نتاج التطور العلمي المعاصر( العبارة صحيحة )التعليل : وصل العلم المعاصر مرحلة كبيرة من التقدم واستطاع الإنسان فيها قهر الطبيعة مما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية على البيئة منها :1- حدوث تحولات خطيرة على أشكال النبات والحيوان2 - تطور الهندسة الوراثية والاستنساخ مما غير أشكال النباتات والحيوانات بطريقة هددت كل أشكال الحياة بما فيها الإنسان .2- بدأت مرحلة الاستغلال والسيطرة مع ظهور الحضارة اليونانية( العبارة خطأ )بدأت مع العصر الحديث مع ظهور مناهج البحث العلمي حيث يرى الفلاسفة والعلماءأنه كلما استطاع الإنسان فهم البيئة واستغلال مواردها باستخدام المنهج التجريبي كلما حقق تقدمه ورفاهيته المنشودةمن سلبيات هذه المرحلة : ندرة ( قلة ) الحديث عن حقوق الكائنات .3- تستهدف المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة تحقيق الربح( العبارة خطأ )هي مجموعة متطوعين لا تهدف للربح ينظمها مواطنون على المستوى المحلى أو الإقليمي أو العالمي يقودها أعضاء ذات اهتمامات مشتركة يدور عملها حول مسائل عمل ومهام محددة مثل حقوق الإنسان والطفل والمرأة والبيئة .4- يحترم مذهب الايكولوجية العميقة الكائنات الحية لفوائدها النفعية للبشر( العبارة خطأ )الايكولوجية العميقة تعنى : احترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية بغض النظر عن فائدتها للإنسان .مبدأها الاساسى هو :الاعتقاد بان البيئة المعاشة تعنى احترام كل من فيها للحياة والعيش والازدهار بغض النظر عن فائدتها للاستخدام البشرى .توصف بأنها عميقة : لأنها تنظر بعمق في العلاقة بين الإنسان والعالم ,وتحاول الوصول لاستنتاجات فلسفية أكثر عمقا عن البيئة ،،، بدل من وجهة النظر السائدة عن البيئة باعتبارها فرعا من علم الأحياء .5- يعد الإنسان كائن متمايز عن بقية الكائنات في رأي " لاؤتسي "( العبارة خطأ )يحذر لاؤتسي : من تصور الإنسان أنه قادر على تغيير العالم وقيادته وتحسينه .لأنه يرى أن اى محاولة من الإنسان لتغيير العالم أو التلاعب بالطبيعة يعنى خرابها .6- مرحلة التقديس والتالية بدأت مع ظهور الحضارة اليونانية( العبارة خطأ )وجد الإنسان نفسه وحيدا ولا يستطيع السيطرة على الطبيعة فقام بعبادة بعض ظواهر الطبيعة كما حدث مع البابليون واليونانيون القدماء الذين اتخذوا مظاهر الطبيعة آلهة أو رموز للآلهة .7- شارك " ريجان " سينجر في الدعوة إلي الحفاظ علي حقوق الحيوان( العبارة صواب )يطالب باحترام حقوق الحيوان والمساواة بين الحيوان وغيرة من الكائنات الحية الأخرى ,ويستند في ذلك إلى مذهب المنفعة العامة عند بنتام في العصر الحديث الذي ينادى علي :( ضرورة تحقيق السعادة لأكبر قدر ممكن من الناس ) .والسبب في ذلك هو إن الإنسان يشعر باللذة والألم والسعادة والشقاء كذلك الحيوان لذا يطالبنا بان نراعى ذلك عند معاملة الحيوان ) .تعد دعوة سنجر دعوة صريحة لنبذ ورفض كل صور العنف ضد الحيوان خاصة في المعاملة .توم ريجان : يشارك سنجر في دعوته للحفاظ على حقوق الحيوان واحترامه انطلاقا من المبدأ الذي يؤمن به الجميع وهو( أن الأذى الذي يلحق بالإنسان من اجل تحقيق منفعة عامة هو انتهاك لحقوق الإنسان كذلك الأمر بالنسبة للحيوان ) .8- يعد الإنسان هو الكائن الأكثر وعيا عند هانز يوناس( العبارة صواب )تنبع أخلاق المسئولية عند هانز يوناس من :إن الإنسان هو الكائن الوحيد الأكثر وعيا لأهمية التعاون مع غيره من الكائنات الحية الأخرى .وهو الأكثر فاعلية في تحقيق هذا التعاون ويدرك مسئوليته على ذلك .لذا يفرض هانز يوناس عليه الإلزام الخلقي أو المسئولية الأخلاقية تجاه الطبيعة وما فيها .تميزت أخلاق المسئولية عند يوناس بالمناداة على:1- الدعوة إلى أخلاق المستقبل .2- الاهتمام بالمستقبل ومصلحة الأجيال القادمة .3- تحمل البشر المسئولية الخلقية نحو المستقبل سواء نحو الطبيعة - أو مستقبل الأجيال القادمة .9- ربط ابن خلدون بين الهواء وأخلاق البشر( العبارة صواب )من أهم إسهامات ابن خلدون في مجال الفكر البيئي :1- ميز بين البيئات الصالحة للعمران البشرى والبيئات الغير صالحة .2-وضح في كتابه ( المقدمة ) الأقاليم الجغرافية المختلفة وتأثيرها على أحوال البشر من حيث :( الصناعة والملابس والأقوات والمباني ) .3- تحدث عن اثر الهواء فى أخلاق البشر وطبائعهم وضرب لنا مثل :* السودان يغلب عليها الفرح والسرور نظرا لتأثير الإقليم الحار عليهم .* مصر يغلب عليها الفرح والخفة والغفلة عن العواقب فلا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم عكس البلاد الباردة يغلب عليهم الحزن والإفراط في الخوف من العواقب فيدخرون قوت سنتين .4- خصص ابن خلدون جزء كبير من مقدمته على الحديث عن تأثير البيئة ونوعيتها على البشر وعلى السياسة .10- نشأة فلسفة البيئة في العصر الحاضر( العبارة خطأ )لا يعني الحديث عن تلك المراحل أن الإنسان لم ينتبه إلي أهمية احترام البيئة الطبيعيـة إلا مع ظهـور فلسفة البيئة المعاصرة (المرحلة الخامسة) بل نشأة فلسفة البيئة قديما حيث ظهر الاهتمام بالبيئة في حضارات الشرق القديم( مصر و الصين ) وكان المفكرين فيها يهتموا بحق الحياة لكل الكائنات الحية و الحفاظ علي البيئة لهم وللأجيال القادمة .11- اهتم المصري القديم بالبيئة إلي درجة التقديس( العبارة صواب )حاول المصريين السيطرة على الطبيعة واستخدام مواردها في بناء حضارتهم كما أنهم قاموا بعبادة الطبيعة مما يدل على حبهم الشديد للبيئة1- كتاب الموتىيعد أقدم كتاب مصور عرفته البشرية ويؤكد فيه على إن الحفاظ على البيئة وسيلة للتقرب الى الإلهة والحياة الطيبة2- تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيميبدأها المتوفى بالسلام على الإله ويؤكد احترامه لجميع الكائنات وعدم تعديه عليها فيؤكد انه ( لم احرم ماشية من عشبها ولم اصنع فخاخا لعصافير الإلهة ولم اصطاد سمكا من بحيراتها ...الخ3- احترام الفكر المصري القديم للبيئةلأنها منبع العقيدة الدينية واتخذوا منها صور وأشكال الآلهة ورموز لها مثل الشمس والحيوانات وغيرها .4- تقديس المصري القديم للنيلحيث وجه له العبادة والأناشيد الدينية .12- البيوتيقا عند جاكلين روس علم معياري( العبارة صواب )علم معياري يهتم بالسلوك الانسانى الذي يمكن قبوله في إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت وهى تشمل على دراسة متعددة التخصصات لمجموعة من الشروط للتيسير المسئول للحياة البشرية في ظل التقدم للطب والبيولوجيا والتكنولوجيا الحديثة .13- البيوتيقا فرع من فروع مبحث الابستمولوجيا( العبارة خطأ )تعد البيوتيقا فكر أخلاقي من فروع الفلسفة وهو الاكسيولوجيا ( مبحث القيم ) حيث تنقسم الفلسفة إلى ثلاث مباحث هي مبحث الوجود ومبحث المعرفة ومبحث القيم .14- تعد المنفعة أحد معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة( العبارة صواب )أ‌- تعني فعل كل ما فيه الخير لمصلحة المريض.ب‌- ضرورة أن تكون الرعاية الصحية ذات منفعة للمريض.ج‌- يجب اتخاذ خطوات إيجابية لإزالة الضرر عن المريض .ولتحقيق ذلك يجب أن تطبق هذه الأهداف على المريض الفرد لتحقيق مصلحة المجتمع ككل .مثال: تعد الصحة الجيدة لمريض معين هدفا طبيا مهما، كما أن مكافحة الأمراض عامة والوقاية من الأمراض الوراثية تفيد المجتمع كلل .15- الفهم والإفصاح من شروط الموافقة المستنيرة( العبارة صواب )الإفصاح والفهم من المتطلبات الضرورية لصحة الموافقة، ويحققان التالي:1)يشجع مشاركة المريض المستنيرة والفعالة في القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية.(2) يشجع على إقامة علاقة تسودها الثقة بين المريض والطبيب المعالج.16- الطواعية تعني القدرة علي إدراك العواقب المترتبة علي اتخاذ قرار ما( العبارة خطأ)من حق المريض أن يعالج أو يشارك في الأبحاث الجينية دون أن يتعرض لأية ضغوط داخلية أو خارجية .17- التمييز علي أسس جينية أحد عواقب التحري الوراثي( العبارة صواب )فمن يعانى شذوذ جيني قد يمنع عنهم التأمين الصحي أو على الحياة أو التعليم المناسب أو الوظائف المناسبة .18- يتضمن التحري الوراثي التفرقة في المعاملة( العبارة صواب )حيث يحرص أصحاب العمل على تعين من لديهم مقاومة للمخاطر الصحية المرتبطة بعملهم وهذا ما يعد خيارا ارخص من جعل بيئة العمل أكثر أمنا للجميع .19- تعد الحتمية الجينية احدي عواقب التحري الوراثي( العبارة صواب )وهى الاعتقاد أن الخصائص السلوكية والجينية مثل الذكاء تنتج عن بنية الفرد الجينية وبالتالي قد يستخدم هذا الأسلوب لتبرير التعصب والاستمرار في ممارسة الظلم أو يتم خلق طبقة من المنحطين جينيا .20- تستخدم اليوجينا كأسلوب لتبرير التعصب والظلم علي أسس عرقية أو واثنيه( العبارة خطأ)اليوجينا : سيتم الضغط على الأفراد لاتخاذ قرارات إنجابية على أساس المعطيات الوراثية بمعنى سيتم تشجيع الزواج من بين من يمتلك الجينات المرغوبة وتقليل الزواج من أفراد يمتلكون صفات متنحية وإجهاض النساء الحوامل بأطفال بها شذوذ جيني أو مشوهين .21- يتحقق الموقف الأخلاقي الصحيح لصاحب المهنة بوجود سلطة تراقبه( العبارة خطأ)يتحقق الموقف الأخلاقي الصحيح لأصحاب للمهن ؟ عندما لا يشعر المرء بحاجته لقوة أو سلطة تلزمه بآداب وأخلاقيات المهنة ، سوى( الوازع الأخلاقي الداخلي الذي يتفق مع ضميره ---- و ثقافة المجتمع) .ونحن في العالم العربي أحوج ما نكون إلى مناقشة قضايا الإلزام المهني وترسيخ مبدأ انضباط أصحاب المهن المختلفة بوازع داخلي من ضمائرهم وشعورهم بالمسئولية تجاه المجتمع .22- الاستخدام الأمثل للموارد من فوائد مواثيق أخلاقيات المهنة( العبارة صواب)إن تفعيل المواثيق الأخلاقية وقيم العمل والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة:يعتبر أمرا مهما عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإنتاج.إذا أنتجنا منتجات بها عيوب قد يتطلب الأمر إعادة إنتاجها لتصحيح العيوب .كما إن الآلات والمعدات الرديئة قد تسبب بإصابة العاملين بها ، مما يعطل الإنتاج وتهدر الموارد.23- يعد تحسين الأداء من فوائد مواثيق أخلاقيات المهنة( العبارة صواب)إن تفعيل المواثيق الأخلاقية وقيم العمل والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة :يساهم في تحسين الأداء .بينما عدم الالتزام يؤثر سلبًا و يزيد من التكاليف نتيجة القضايا الجنائية المرفوعة ضدها .24- الالتزام بالمسئوليات القانونية والاجتماعية من مواثيق أخلاقيات المهنة( العبارة صواب)إن تفعيل المواثيق الأخلاقية وقيم العمل والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة :مثل : حماية البيئة من الأدخنة ، وتسليم المنتجات خالية من عيوب التصنيع ...الخ.شيء مهم لتجنب المساءلة القانونية .35- تعد الصورة الذهنية من مواثيق أخلاقيات المهنة( العبارة صواب)إن تفعيل المواثيق الأخلاقية وقيم العمل والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة :يحافظ علي الصورة الإيجابية للمتعاملين مع المؤسسة .36- وضع ميثاق أخلاق المهنة أحد مهام الفيلسوف( العبارة صواب)قام الفلاسفة بدور كبير في البحث على وضع المواثيق الاخلاقيه المهنية من خلال:1- تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم الأخلاقية الأساسية :حيث يؤسس الفيلسوف ميثاق أخلاق المهنة على دراسة تحليلية لواقع المجتمع والمعايير الأخلاقية للمجتمع والمرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع .2- تحديد الأسس والقواعد والضوابط المحددة لأداء أعمال المؤسسة :حيث يحدد الفيلسوف القواعد العامة اللازمة لأداء الأعمال داخل المؤسسة .3- وضع أسس ميثاق أخلاق المهنة ( الإطار المرجعي للمعايير التي تحكم السلوك ) :حيث يشارك الفيلسوف في وضع ميثاق أخلاق المهنة مع المتخصصين في المهنة.4- مبادئ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي داخل المؤسسة :حيث يؤكد الفيلسوف علي الالتزام بأخلاق العمل يمثل المنتج (الهدف)النهائي لميثاق أخلاق المهنة وهو يؤدى الى جودة العمل والإنتاج مما يؤدي إلي تقدم المجتمع .37- يتفق أفلاطون مع رجال الاقتصاد اليوم في أهمية تقسيم العمل( العبارة خطأ)‌أ) لا يعطى أفلاطون ايه أهمية لزيادة الإنتاج : لأنه أحد النتائج المباشرة المترتبة علي تقسيم العمل.‌ب) يري أفلاطون أن الهدف النهائي للعمل هو تلبية حاجة طبيعية فقط .38- اعتبر أرسطو نظام الرق أمر طبيعي( العبارة صواب)- يعتبر أرسطو نظام الرق نظام طبيعي :-ويصف العبد بأنه أله للحياة ؟ لأنه يساعد على إنجاز الأعمال المنافية لكرامة المواطن الحر .آله منزلية ؟ لأنه يساعد على تدبير الحياة داخل المنزل .- يري أرسطو إن الطبيعة هي التي تؤدى إلى التمايز بين البشر :-أ- أما أن تجعل بعضهم قليل الذكاء أقوياء البينة " العبيد "وأما أن تجعله كفئ للحياة السياسة " المواطنين الأحرار "وينتج عن ذلك أن البشر صنفان :-ا- صنف حر بالطبيعة . ب- صنف عبد بالطبيعة39- يري الفارابي أن المدينة الفاضلة يتسم أهلها بالتعاون( العبارة صواب)يرى الفارابي1- أن المدينة هي أول درجة في الاجتماع الانسانى .2- السمة التي تميز المدينة الفاضلة هي شيوع التعاون بين أفرادها في العمل من اجل تحقيق السعادة3- إذا تحققت السعادة أصبحت المدينة فاضلة واتسم أهلها بالنظام وخضعوا لتقسيم العمل .4- إذا فشلوا في تحقيق السعادة ظهرت مدن غير فاضلة .5- قسم الناس إلى :1- الإمام أو الملك أو الفيلسوف أو النبي : يكون على قمة المدينة الفاضلة .2- العمال والفلاحون : في قاعدة المدينة .3- العلماء والجند : بين الطرفين في الوسط .هذا هو نوع من تقسيم العمل والتدرج في السلطة عند الفارابي .المجموعة الثالثة ( الفهم ) ( اختيار من متعدد )اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل1- لم يتمكن الإنسان من السيطرة علي الطبيعة في مرحلة( التقديس والتالية – الاستغلال والسيطرة – القهر والاستبداد – الاحترام والصون )2- قدم ................دراسة بيئية بطريقة منهجية( ابن رضوان - ابن خلدون - الفارابي - ابن منظور )3- تنبه العلماء إلي خطورة الآثار السلبية الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي في مرحلة( التقديس والتالية – الاستغلال والسيطرة – القهر والاستبداد – الاحترام والصون )4- ظهرت أثار العلم المعاصر في علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة( التقديس والتالية – الاستغلال والسيطرة – القهر والاستبداد – الاحترام والصون )5- مفكر معاصر استند إلي مذهب المنفعة العامة في الدفاع عن حقوق الحيوان( أرني نايس – هانز يوناس – سنجر – الدوليوبولد )6- فيلسوف أكد علي أن أخلاق الأرض تغير دور الإنسان العاقل( ارني نايس – سنجر – الدوليوبولد – هانز يوناس )7- فيلسوف يري ضرورة احترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية( سنجر – الدوليوبولد – أرني نايس – هانز يوناس )8- يعد ........أحد القضايا الأخلاقية الناتجة عن الإنجاب الاصطناعي( زرع الأعضاء – الحالة النباتية _ موت الدماغ _ بنوك الأجنة )9- أحد عناصر الموافقة المستنيرة وتعني قدرة الفرد علي فهم المعلومات المتعلقة بقرار ما .....( الإفصاح – الأهلية – الطواعية – الفهم )10-اتخاذ قرارات إنجابية علي أسس المعطيات الوراثية يقصد بها( الحتمية الجينية – اليوجينا – التفرقة في المعاملة – التمييز علي أسس جينية )11-أحد عواقب التحري الوراثي التي تربط الإنجاب بالمعطيات الوراثية هي .......( الحتمية الجينية – اليوجينا – التفرقة في المعاملة – التمييز علي أسس جينية )12-حد عواقب التحري الوراثي التي تربط الخصائص السلوكية بالجينات( الحتمية الجينية – اليوجينا – التفرقة في المعاملة – التمييز علي أسس جينية )13-يترتب علي التحري الوراثي ضغوط اجتماعية وسياسية( الحتمية الجينية – اليوجينا – التفرقة في المعاملة – التمييز علي أسس جينية )14-فيلسوف يري الرق نظام طبيعي( أفلاطون – أرسطو _ الفارابي _ هيجل )المجموعة الرابعة : أسئلة الامتحانات السابقة1- تهديد البيئة جعل الفلاسفة والعلماء يهتمون بشئون البيئة ......ناقش ( مصر دور ثاني 2016 )ج: تهديدات البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يدعون إلى :· إقامة التوازن بين رغبة الإنسان فى السيطرة على الطبيعة ورغبته فى الاستفادة من الموارد الطبيعية .· ضرورة احترام حقوق الكائنات الحية والطبيعة .· ضرورة احترام حقوق الاجيال القادمة فى الموارد الطبيعية .2- بين صحة أو خطأ العبارة مع التعليل : مصر دور أول 2016بدأت مرحلة الاستغلال والسيطرة علي البيئة مع العلم الحديث ( )ج: بدأت مع العصر الحديث مع ظهور مناهج البحث العلمي حيث يرى الفلاسفة والعلماءأنه كلما استطاع الإنسان فهم البيئة واستغلال مواردها باستخدام المنهج التجريبي كلما حقق تقدمه ورفاهيته المنشودةمن سلبيات هذه المرحلة : ندرة ( قلة ) الحديث عن حقوق الكائنات الأخرى .3- اعرض تأثير الإنسان علي البيئة في مرحلة القهر والاستبداد (مصر دور ثاني 2018 )ج: هنشرح مرحلة القهر والاستبداد4- استطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه للبيئة بمظاهر متعددة ..دلل بثلاثة أمثلة ( السودان 2016 )ج: هنشرح فلسفة البيئة عند المصريين القدماء5- حدد إسهامات ابن رضوان في مجال الفكر البيئي ( مصر دور أول 2017 )ج: أهم إسهامات على بن رضوان في ميدان الفكر البيئي فى كتاب ( رسالة في الحيلة في دفع مضار الأبدان بأرض مصر )1- دراسة تأثير المكان وعناصر البيئة على الإنسان حيث وضح خصائص المكان ومدى سلامة البيئة والمناخ في فصول السنة المختلفة وعلاقة ذلك بالإمراض التي تنتشر في مصر .درس موقع مصر الجغرافي ومناخها وأكد علي اثر الموقع على السكان وما يصيبهم من أمراض .أكد على اثر البيئة في أخلاق المصريين وعاداتهم وتقاليد هم .قدم كل ذلك في كتابه عن طريق دراسة بيئية ايكولوجية تربط بين الأسباب والنتائج بطريقة شاملة تشبه معظم الكتب المعاصرة التي تتناول فلسفة البيئة .6- اعرض ثلاثة من إسهامات ابن خلدون في مجال الفكر البيئي ( مصر دور أول 2019 )ج: من أهم إسهامات ابن خلدون فى مجال الفكر البيئي :1- ميز بين البيئات الصالحة للعمران البشرى والبيئات الغير صالحة .2-وضح فى كتابه ( المقدمة ) الأقاليم الجغرافية المختلفة وتأثيرها على أحوال البشر من حيث :( الصناعة والملابس والأقوات والمباني ) .3- تحدث عن اثر الهواء في أخلاق البشر وطبائعهم وضرب لنا مثل :السودان يغلب عليها الفرح والسرور نظرا لتأثير الإقليم الحار عليهم .مصر يغلب عليها الفرح والخفة والغفلة عن العواقب فلا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم عكس البلاد الباردة يغلب عليهم الحزن والإفراط فى الخوف من العواقب فيدخرون قوت سنتين .خصص ابن خلدون جزء كبير من مقدمته على الحديث عن تاثير البيئة ونوعيتها على البشر وعلى السياسة .7- أذكر رأي بيتر سنجر في دفاعه عن حقوق الحيوان ( مصر دور أول 2016 )8- أعرض وجهة نظر الدوليوبولد تجاه أخلاق الأرض ( مصر دور ثاني 2019 )9- حدد أخلاق المسئولية عند هانز يوناس ( دور أول 2018 )تنبع أخلاق المسئولية عند هانز يوناس من :إن الإنسان هو الكائن الوحيد الأكثر وعيا لأهمية التعاون مع غيره من الكائنات الحية الأخرى .وهو الأكثر فاعلية فى تحقيق هذا التعاون ويدرك مسئوليته على ذلك .لذا يفرض هانز يوناس عليه الإلزام الخلقي أو المسئولية الأخلاقية تجاه الطبيعة وما فيها .تميزت أخلاق المسئولية عند يوناس بالمناداة على:الدعوة إلى أخلاق المستقبل .الاهتمام بالمستقبل ومصلحة الأجيال القادمة .تحمل البشر المسئولية الخلقية نحو المستقبل سواء نحو الطبيعة - أو مستقبل الأجيال القادمة .10- يري يوناس أنه يجب علي الانسان تحمل المسئولية الأخلاقية تجاه المستقبلج: المسئولية الخلقية نحو أجيال المستقبل تعنى الارتقاء بحياتهم وحمايتهم من أي إخطار تهدد مستقبلهم وحياتهم ويتم ذلك :عن طريق عدم التصرف باى طريقة تدمر الحياة الإنسانية و أن الأجيال الحالية هي المسئولة عن كل ما يؤثر سلبا عليهم في المستقبل .أن الالتزام الخلقي تجاه الأجيال المقبلة ينبع من أننا نمثل الصلة الرئيسية في كل ما سيؤثر عليهم بالسلب لذلك يجب أن نضعهم في حسباننا في الحاضر .يؤكد "يوناس" أن الحقوق ليست المسئولية الأبوية فقط بل هي واجب طبيعي نحو المحافظة علي كرامة الأجيال في المستقبل .جعل "يوناس" المسئولية الأخلاقية ليس فقط لأجيال المستقبل بل ايضا للارتقاء بحياتهم من خلال المحافظة علي الثروات و المصادر المادية .وتتحدد هذه المسئولية الخلقية نحو أجيال المستقبل بجانبان هما :أ- وجود موارد بشرية .ب- وجود ثروات مادية وطبيعية للأجيال القادة يعتمدون عليها في حياتهم .لذا ينادى يوناس بضرورة مراعاة ذلك عند مراعاة حقوق الأجيال القادمة .11- قدم بعض الأسس التي تؤكد احترامنا لحقوق الأجيال المستقبلية ( دور ثاني 2018 )( سنجر – نايس – كالاهان – ليوبولد )12- الحفاظ علي البيئة ضمان لاستمرارية الحياة ...في ضوء العبارة اقترح ثلاثة حلول لمواجهة تعديات الإنسان علي البيئة ( مصر 2019 )ج: 1- إصدار التشريعات الصارمة للحد من التلوث .2- اهتمام الدولة بالتخلص من المخلفات بطرق علمية سليمة .3- الاهتمام بالتربية البيئية في مناهج التعليم المختلفة .13- بين صحة أو خطأ العبارة مع التعليل _ مصر 2017 )البيوتيقا عند جاكلين روس علم معياري ( العبارة صواب )التعليل : علم معياري يهتم بالسلوك الانسانى الذي يمكن قبوله في إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت وهى تشمل على دراسة متعددة التخصصات لمجموعة من الشروط للتيسير المسئول للحياة البشرية في ظل التقدم للطب والبيولوجيا والتكنولوجيا الحديثة .14- بين صحة أو خطأ العبارة مع التعليل _ مصر 2016 )ساهم هانز يوناس في نشر الفكر البيوتيقي ( العبارة صواب )التعليل :- ساهم في عالمية الفكر البيوتيقى والتأكيد على طابعها الشمولي من خلال ربطها بأخلاق البيئة وتطوير مفهوم المسئولية .2- أكد على خطورة الأبحاث الطبية / البيولوجية والتجارب العلمية على حاضر الإنسانية ومستقبلها .15-تعد أخلاق البحث العلمي أحد مجالات الأخلاق البيوطبية ..دلل علي ذلك ( مصر 2017 )ج: يقصد بها : بيان الجوانب الأخلاقية في الأبحاث العلمية التي تتخذ الإنسان وأجزاء جسمه موضوعا لها.يري "ديفيد روس" : انه يجب الوقوف بشكل خاص عند ثلاث قضايا أساسية وهي:أ‌- مراعاة سعادة جميع أفراد المجتمع.ب‌- مراعاة مسئولية الطبيب اتجاه المريض .ج- مراعاة رغبة المريض في الاستفادة مما يستجد من علاج .16- يطرح قضية استئجار الأرحام عدة مشكلات أخلاقية ...حلل العبارة ( دور ثاني مصر 2017 )ج: يتمثل ذلك في :1- امتهان احدي الوظائف الإنسانية التي تؤديها المرأة وهي الأمومة والحمل .2 - مشكلة الاستغلال المادي من طرف الأم الحاضنة.3 - سوء حضانة الطفل وتعرضه للاهمال من طرف الأم الحاضنة أو الأم الاجتماعية فى حالة تعرض الطفل لتشوهات أو مرض وراثي خطير .17- يترتب علي الاستنساخ البشري عدة مشكلات ..حلل ثلاث فقط ( مصر 2016- 2018 )1) ج: يعاني الأفراد المستنسخين من مشكلات الشيخوخة المبكرة .(مثل النعجة دوللي ) .2 )الحرمان من عائلة حقيقية وهوية مميزة .3 ) القضاء على مفهوم الوالدية (الأم – الأب) وإلغاء مفهوم العائلة والأمومة والإرث والزواج ...... الخ.1) تهديد الأجيال القادمة بالفقر البيولوجي وبالانقراض لفصل الإنجاب عن الجنس .2) تحويل الإنسان إلى كائن مصنوع سيفقد الخصائص البشرية بالتدريج.يقول : الدكتور مصطفى محمود :1- أن الاستنساخ ثورة علمية عبثية لأنه يقضى على كل صور التنوع فى كل أشكال الحياة .2- حكمة الخالق تجلت عن طريق تكاثر الإنسان عن طريق التزاوج لتحقيق التنوع بين الناس فى الأفكار والأفعال .18- يعد عدم إلحاق الاذي أحد المعايير الأخلاقية الطبية ... وضح ذلك ( مصر 2019 )أ‌- ج: تعنى عدم التسبب في إلحاق ضرر أو أذى بالمريض سواء عمدا أو نتيجة للإهمال .ب‌- و الإهمال أن يقوم إنسان بتعريض إنسان أخر للخطر بدون داع .ت‌- قوانين المجتمع تؤكد تجنب الخطر والأذى بالبشر .أن الأخطاء الطبية تقع بالفعل، ولكن هناك التزام من مقدمي الرعاية الصحية بحماية مرضاهم .19- يصف بعض الفلاسفة أن أخلاق المهنة تحمل في طياتها الطابع العام والخاص ....حلل العبارة ( دور ثاني 2019 )1- ج: الفريق الأول يرى أن أخلاق المهنة تحمل الطابع الخاص والعام معا.2- تتمثل في ( أوامر ونواهي تلزم المعلم أو الطبيب بغض النظر عن مخالفتها لميوله ....الخ ).3- يرفض أصحاب هذا الرأي كل أشكال السلطة ( الدولة والدين والأعراف ) التي تحاول صبغ أخلاق المهنة بطابعها.4- يروا أن الممارسة العملية هي المسئول الأوحد لضبط هذه المعايير.مثال : أخلاقيات المعلم تعد قانون ملزما لمن يشتغل بالتدريس سواء كان ذكر أو أنثي ، مصري أو أمريكي .20- يترتب علي اهتمام المؤسسات والمنظمات بأخلاقيات الوظيفة العامة عدة أمور ...دلل _ ( مصر 2016/2019)ج: الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة يؤدى إلى :1- تحسين الخدمات المقدمة للجمهور .2- احترام حقوق ومصالح الآخرين .3- زيادة الثقة بالمنظمة .4- ضمان حرية التفكير والإبداع للعاملين .5- التعاون بين أعضاء المنظمة من خلال العمل كفريقالتنمية المهنية للعاملين وتحسين أدائهم .6-الشفافية في تنفيذ الأعمال .21- الحفاظ علي الهوية الثقافية للمجتمع من واجبات الفيلسوف المهنية ...حلل العبارة . ( مصر 2018 )1) ج: من الملاحظ وجود مجموعة من الاختلافات فى المذاهب الفلسفية عبر العصور والسبب في ذلك :-هي الاختلافات فى (هوية الأمة و الظروف الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ) التي ينشأ فيها الفيلسوف. فكل فلسفة هي نبت طبيعي لظروف كل مجتمع فالفلسفة لا تبدأ من فراغ بل تركز على الواقع .2) الإنتاج الفلسفي لكل فيلسوف :- يتأثر بهوية الأمة وتاريخها وخصائص المجتمع الذي يعيش فيه .3) لا يستطع الفيلسوف أن يعزل نفسه عن الهوية الثقافية , ولا يستطيع ان ينتج أفكارا مغايرة لها لأن الفكر الفلسفي يبدأ من الواقع الاجتماعي والتاريخي والديني والسياسي و لا يبدأ من فراغ .4) دور الفيلسوف يتمثل في رسم الهوية الوطنية حيث أن الفيلسوف هو الذي :1- يحدد عقيدة الوحدة الوطنية لحماية الأمة من التجزئة كما فعل فلاسفة الألمان مثل هيجل .2- يحاول نقل حضارته من مرحلة لأخرى من أجل التقدم .يقبل كل الأفكار الواردة عليه وينقل تراث الحضارات الأخرى بعد أن يحللها ويعلق عليها ويلخصها ويفندها كما فعل الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد في شرح التراث اليوناني مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع22- يري أفلاطون أن الإنسان يحقق أنشطة أشباع حاجاته الأساسية متخذا سبيلين..دلل ( مصر 2017 )ج: - بحث أفلاطون عن أصل المدينة أو المجتمع فى كتابه (الجمهورية ):-فوجد ان أصل المدينة يرجع إلى تعدد حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يحققها بمفرده .2- يحدد أفلاطون الحاجات الأساسية للإنسان في ثلاث هي : الغذاء و المسكن و الملبسوعليه القيام بثلاث أنشطة : تحضير الغذاء و بناء السكن و صناعة الملابس .3- و يتحقق ذلك من خلال سبيلين هما :n السبيل الأول : وهو المتبع في المجتمعات البدائية يقوم كل فرد بانجاز هذه الأنشطة الثلاثة ، ويقسم وقته بينها .n السبيل الثاني : وهو المتبع في المجتمعات المتطورة ويقوم علي تخصص كل فرد في عمل معين ، حيث يخصص للعمل كامل وقته وهذا مايسمي بالتقسيم الاجتماعي للعمل ، وهو الرأي الذي يميل له افلاطون .23- اهتم ابن خلدون بالعمل وأخلاقيات المهن ..وضح بمثال ( مصر 2018 )1) ج: عبد الرحمن بن خلدون هو الفيلسوف الإسلامي الذي اهتم بالحديث عن العمل وأخلاقيات المهن في كتابه ( المقدمة ).2) العمل في رأي ابن خلدون هو :-n ( ما يقيم به الإنسان ) فلولا العمل والكسب لم يكن هناك قيمه للإنسان .n حيث أكد أن (الكسب من العمل هو قيمه الأعمال ) فمن لا يعمل فقد الكسب بالكلية.n وكلما كان الناس في حاجة إلي عمل الفرد زاد شرفه وقيمته .3) يعدد ابن خلدون في مقدمته كل المهن والصنائع المختلفة منها :4) مهنة التجارة يعرفها بأنها : ( كل محاول الكسب و تنمية المال بشراء السلع ثم بيعها بأعلى من ثمن الشراء5) حدد مجموعة من أخلاقيات مهنة التجارة :1- أن يكون الربح قليل بالنسبة إلي رأس المال . 2-عدم الغش في البضائع أو تضليل المشتري .3- عدم الاحتكار فالاحتكار مفسده للربح .24- العمل عند هيجل هو الذي يحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة ....وضح ذلك ( مصر 2019 )ج: يعرف العمل بأنه إنتاجا للإنسان بواسطة الإنسان فالعمل هو أداة لتحرير الإنسان من سيطرة الطبيعةالعلاقة بين الإنسان والعمل ليست علاقة معرفية فقط ولكنها علاقة تحويل وتغير متبادلة فالعمل هو نشاط اجتماعي ينجزه الناس بعضهم لصالح بعض من اجل تلبية احتياجاتهموالعمل هو الأساس في العلاقات الاجتماعيةالمجموعة الخامسة : أسئلة نماذج الوزارة التجريبية1- تتعدد مداخل حماية البيئة ..دلل علي ذلك1-مدخل أصحاب القرار2- مدخل الاقتصاديين ( العام – الخاص )3- مدخل المنظمات غير الحكوميةتعمل على :1- سن القوانين والتشريعات .2- تشجيع البحث العلمي .3- نشر الثقافة البيئية .تعمل على :1- تخصيص جزء من الموارد لحماية البيئة .2- استخدام تكنولوجيا تقلل من التلوث .3- المساهمة فى علاج اختلال التوازن البيئي .- تعمل على :1- المشاركة فى حماية البيئة .2- نشر الثقافة البيئية من خلال برامج التربية البيئية .3- مواجهة الأخطار التي تهدد باختلال التوازن البيئي .2- تتعدد المنظمات والجمعيات غير الحكومية لحماية البيئة ...دلل بمثالين1- منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم2- المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البريةهي منظمة غير حكومية توجد في 40 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوربا يصل أعضاؤها إلى 4مليون عضو في مختلف أنحاء العالمهي منظمة غير حكومية توجد في 26 دولة في العالم يصل أعضاؤها إلى 4.7 مليون عضواهتماماتها1- حماية البحار والغابات2- المحافظة على الموارد الطبيعية3- الحد من الأسلحة النووية4- التخلي عن استخدام المبيدات الكيماوية السامةاهتماماتها1- حماية جميع أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض2- المساهمة في إنشاء المحميات الطبيعية3- حماية الغابات كوسط طبيعي للحيوانات3- حدد قيمة العمل في نهضة الأمم في ضوء ما درست- يعد العمل من الوظائف الأساسية التي تميز الإنسان عن الحيوان :- مثال : حليب الأبقار لا يمكن استهلاكه بالشكل الطبيعي فلابد من تدخل الإنسان من اجل تطهيره وتنقيته من السموم والأخطار التي يحملها .2-أن كل ما تستهلكه اليوم هو نتاج العمل الانسانى وليس الطبيعة وحدها مثل القمح أو البطاطس.3- ليست كل حاجات الإنسان ذات طبيعة غذائية فهناك حاجات أخري ذات طبيعة ثقافيه كالملابس .4- وهى أن حاجات الإنسان لا توجد في الكوكب الذي يعيش فيه بل عليه أن ينتجها .5- كل احتياجات الإنسان تستدعى بذل جهود حتى ابسط احتياجاته كالماء الصالح للشرب فالحصول عليه يقتضى حفر أبار أو تجميع المياة وتصفيتها ... الخ .6- إننا نعمل من اجل ترويض الطبيعة التي لا تستجيب مباشرة إلى احتياجاتنا فنحولها الي أشياء نحتاجها .مثلا نحول الأعشاب المتوحشة إلى حبوب مثل ( قمح , ذرة , شعير ) لها قيمة للإنسان . –تحويل الحديد إلى سيارات وطائرات .7- لابد للإنسان إن يعمل ولا يكتفي بقوة عضلاته ويديه بل لابد من استخدام التقنيات الحديثة وإلا فلن يتقدم أبدا وهذا ما يمثل الجانب الابداعى في عمل الإنسان .4- يري البعض ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قبل وضع المعايير الأخلاقية...حلل العبارة· ج: يرى الفريق الثالث ضرورة فحص الثقافة السائدة فى المجتمع قبل وضع المعايير الأخلاقية لمهنة المعلم منها مثلا :1- سمات المعلم الشخصية.2- مكانة المعلم في المجتمع.3- دور الدولة نحو المؤسسات التعليميةيرى أنصار هذا الفريق أن اى معايير لا تراعى ذلكسوف تتحول إلى شعارات جامدة لا قيمة لها ،، مثال : الشخص الكاره للتدريس لا يمكن أن نطالبه بآداب مهنة التدريس .5- تطرح قضية الإنجاب الاصطناعي عدة قضايا أخلاقية فرعية ...دلل بثلاثة منها1- الإنجاب الاصطناعي: تطرح العديد من القضايا منها :أ - التلقيح الاصطناعيوهو يطرحه من مشكلات مثل :وجود طرف ثالث متبرع بالمني مما يطرح مشكلة هوية الطفل .وحق الطفل فى معرفة هوية والده البيولوجي .ب- الإخصاب خارج الرحموهو يطرحه من مشكلات مثل :تغيير طريق الإنجاب الطبيعي .ج- استئجار الأرحاموهو يطرحه من مشكلات مثل :2- امتهان احدي الوظائف الإنسانية التي تؤديها المرأة وهي الأمومة والحمل .2 - مشكلة الاستغلال المادي من طرف الأم الحاضنة.3 - سوء حضانة الطفل وتعرضه للإهمال من طرف الام الحاضنة او الام الاجتماعية فى حالة تعرض الطفل لتشوهات او مرض وراثي خطير .د- بنوك المنىوهو يطرحه من مشكلات مثل الاتجار في عناصر الجسم البشري وخاصا بعد الترويج لما عرف ببنوك مني العباقرة .و- بنوك الأجنةوما يطرحه من مشكلات مثل :1- مدي مشروعية التخلص من الاجنه الفائضة وشروط حفظها .2- مشكلة إنتاج اجنه بشرية خصيصا للبحث العلمي واستخدامها فى التجارب وهذا ما يتعارض مع كرامة الإنسان .6- تقم مبادئ الايكولوجية العميقة عند أرني نايس علي عدة مبادئ..أعرض ستة منها .1- إن عافية وترعرع الحياة البشرية و غير البشرية لها قيمة في حد ذاته .2- إن ازدهار الحياة البشرية و غير البشرية يتوافق مع عدد سكان أصغر .3- إن ثراء وتنوع أشكال الحياة لهما أيضا قيمة في حد ذاتها .4- ليس للبشر الحق في إنقاص هذا التنوع إلا لتلبية الحاجات الحيوية .5- إن التدخل البشري الحالي في العالم غير البشري بكثافة يجعل الوضع أكثر سوءا .6- يجب تغيير هذه السياسات التي تؤثر علي البيئات الايديولوجية والاقتصادية والثقافية .7- التغير الايدولوجي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر علي نوعية الحياة وقيمتها .8- أولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عليهم الزام بمحاولة التغير .7- يري بعض الفلاسفة ضرورة فحص ثقافة المجتمع قبل وضع المعايير الأخلاقية للمهنة ...فسر العبارة· ج: يرى الفريق الثاني ضرورة الربط بين أخلاق المهنة والطابع الثقافي الذي تمارس فيه.مثال : آداب المعلم عامة وملزمة كالحب والود والإخلاص في العمل والابتعاد عن التعصب، وفى نفس الوقت تحترم الأعراف وقوانين وثقافة المجتمع .وتتسم بالطابع النسبي حسب شخصية المعلم والثقافة السائدة في المجتمع .8- اعرض وجهة نظر الدكتور أحمد زويل في الجينوم البشري .ج: يقول الدكتور احمد زويل : أن الجنيوم لا يتوقف فقط عند تحديد الأمراض والصفات الجسمية بل يمكن أن يحدد طريقة تفكير الفرد .أن الجنيوم مسئول عن تحديد الصفات الأخلاقية والاجتماعية للفرد لأنه يعطى الفرد الاستعداد للصفة والبيئة لها تأثير على ذلك الاستعداد .9- اعرض رأي الدكتور مصطفي محمود في الاستنساخ .ج: يقول : الدكتور مصطفى محمود :1- أن الاستنساخ ثورة علمية عبثية لأنه يقضى على كل صور التنوع في كل أشكال الحياة .2- حكمة الخالق تجلت عن طريق تكاثر الإنسان عن طريق التزاوج لتحقيق التنوع بين الناس فى الأفكار والأفعال .مع تحياتي أ / محمود عبد الحـليم