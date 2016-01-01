موعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب سنوات النقل بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن استعدادها للانتهاء من إعداد جدول امتحانات السنة النهائية لطلاب العام لدراسي 2019-2020، وموعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب سنوات النقل.
يأتي ذلك برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.
وصرح الدكتور محمد محسن إسماعيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جداول طلاب السنوات النهائية خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه تم الانتهاء من استلام المشروعات والمقالات البحثية التي أعدها طلاب سنوات النقل من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة.
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