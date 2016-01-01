قدمى البيض لأطفالك بطرق مختلفة وجديدة

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قدمى البيض لأطفالك بطرق مختلفة وجديدة

أطفالك يكرهون تناول البيض يمكنك التجديد فى طريقة تقديمه لهم لتجعلى أطفالك يتمتعون بفوائد تناول البيض، إليك طريقة تحضير البيض الأومليت بالمشروم لتقديم طبق صحى لأطفالك غنى بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل إليك المقادير وطريقة التحضير.

المقادير لتحضير الأومليت بالمشروم للشيف أميرة شنب:

3 بيضات
فلفل رومى ألوان
زيتون أسود وأخضر حلقات
مشروم مفروم
طماطم مفرومة
جبنة شيدر حمراء مفرومة

طريقة تحضير الأومليت بالخطوات:

فى وعاء ابدئى فى ضرب البيض وأضيفى له الجبن والمشروم وشرائح الفلفل الرومى ويتم إضافة الزيتون والملح والفلفل الألوان.

بيض أومليت باللحم المفروم للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير لتحضير الأومليت:
لحمة مفرومة
بيض فلفل أحمر رومي
بصل أخضر
سمنة
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير الأومليت

- يشوح الفلفل الرومي المفروم والبصل الأخضر وتضاف اللحمة المفرومة ويقلب كل الخليط ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود
-عندما يبدأ الخليط فى التماسك توضع فى الفرن تحت الشواية حتى تمام النضج

المصدر: elbalad

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