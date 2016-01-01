قدمى البيض لأطفالك بطرق مختلفة وجديدة

طريقة تحضير الأومليت بالخطوات:فى وعاء ابدئى فى ضرب البيض وأضيفى له الجبن والمشروم وشرائح الفلفل الرومى ويتم إضافة الزيتون والملح والفلفل الألوان.بيض أومليت باللحم المفروم للشيف نجلاء الشرشابىالمقادير لتحضير الأومليت:لحمة مفرومةبيض فلفل أحمر روميبصل أخضرسمنةملحفلفل أسودطريقة التحضير الأومليت- يشوح الفلفل الرومي المفروم والبصل الأخضر وتضاف اللحمة المفرومة ويقلب كل الخليط ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود-عندما يبدأ الخليط فى التماسك توضع فى الفرن تحت الشواية حتى تمام النضج

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك