قدمى البيض لأطفالك بطرق مختلفة وجديدة

أطفالك يكرهون تناول البيض يمكنك التجديد فى طريقة تقديمه لهم لتجعلى أطفالك يتمتعون بفوائد تناول البيض، إليك طريقة تحضير البيض الأومليت بالمشروم لتقديم طبق صحى لأطفالك غنى بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل إليك المقادير وطريقة التحضير.
المقادير لتحضير الأومليت بالمشروم للشيف أميرة شنب:
3 بيضات
فلفل رومى ألوان
زيتون أسود وأخضر حلقات
مشروم مفروم
طماطم مفرومة
جبنة شيدر حمراء مفرومة
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