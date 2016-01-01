

طريقة عمل سبرينج رولز للشيف الشربيني.. فيديو طريقة عمل سبرينج رولز للشيف الشربيني.. فيديو

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سبرينج رولز، بمذاق لا يقاوم وشكل شهى أفضل من الجاهز.



مقادير سبرينج رولز بالسوسيس:

سبرينج رولز

جزر

كوسة

كرنب

جنزبيل طازج

فلفل حار

سوسيس

صوص

محار

صويا صوص

فلفل ألوان

بصل

ثوم

زيت سمسم

كرنب

ثوم

بصل بودرة

مرقة



طريقة تحضير سبرينج رولز بالسوسيس

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* نضع زيت في طاسة ويشوح به البصل والجزر* يضاف إليه مكعب المرقة والسوسيس وتقلب جيدا* يرفع الثوم والجنزبيل فى الكبة وتفرم ثم تضاف إلى الطاسة* يضاف الكرنب المبشور ويقلب جيدا ثم يوضع الفلفل الحار والألوان* يضاف صويا صوص واويستر صوص للطاسة ثم زيت السمسم* توضع الكوسة المبشورة ثم الثوم والبصل البودرة وتقلب حتى تتجانس المكونات* يرفع الخليط حتى يبرد قليلا ثم يحشى بعجينة السبرينج رولز وتغلق بإحكام* يحمر السبرنج رولز في الزيت ويقدم بالهنا