كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن حجم إصابة محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، بعد غيابه عن مباراة بلاكبيرن روفرز الودية بسبب الإصابة.
وفاز ليفربول بنتيجة عريضة بسداسية نظيفة على بلاكبيرن، عصر اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، وديًا في إطار استعدادات الريدز لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وإلى جانب جناح ليفربول الطائر محمد صلاح، فلم يتواجد في المباراة كذلك، أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تليجراف البريطانية تكشف حجم إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في ديربي الميرسيسايد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق