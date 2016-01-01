أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.
وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لجنة المسابقات فى الكاف، حددت مواعيد مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ يواجه الزمالك نظيره الرجاء، ذهابا، يوم 4 سبتمبر، بينما يلعب الأهلى مع الوداد، يوم 5 من نفس الشهر.
بينما ستقام مباريات الإياب، بمواجهة الأهلى مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك مع الرجاء، يوم 12 من نفس الشهر.
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التعليقات على الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال
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