الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال



الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.



وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لجنة المسابقات فى الكاف، حددت مواعيد مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ يواجه الزمالك نظيره الرجاء، ذهابا، يوم 4 سبتمبر، بينما يلعب الأهلى مع الوداد، يوم 5 من نفس الشهر.



بينما ستقام مباريات الإياب، بمواجهة الأهلى مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك مع الرجاء، يوم 12 من نفس الشهر.

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وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.