بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

لا تستطع الفتيات الذهاب إلى مراكز التجميل خلال الفترة الحالية لإجراء جلسات تنظيف البشرة ونضارتها ، لكن يمكن استبدال هذه الفكرة ببعض الطرق الطبيعية البسيطة في المنزل والتي تسهل عليكي عملية تنظيف البشرة بمكونات من منزلك دون الحاجة لدفع مبالغ في العناية ببشرتك في صالون التجميل.
قدم موقع glowpink روتين أسبوعي لـ تنظيف وتبييض البشرة بشكل فعال وغير مكلف.
1- أولاُ تقشير البشرة
قومي بتقشير بشرتك من خلال المقشر الخاص بك أو يمكنك استبداله بوصفة طبيعية للتقشير، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من السكر الخشن مع ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز هند أو عسل ، وفرك البشرة به لمدة 5 دقائق في حركات دائرية خفيفة.
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