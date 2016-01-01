بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

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تعلمي تنظيف وتبييض البشرة

لا تستطع الفتيات الذهاب إلى مراكز التجميل خلال الفترة الحالية لإجراء جلسات تنظيف البشرة ونضارتها ، لكن يمكن استبدال هذه الفكرة ببعض الطرق الطبيعية البسيطة في المنزل والتي تسهل عليكي عملية تنظيف البشرة بمكونات من منزلك دون الحاجة لدفع مبالغ في العناية ببشرتك في صالون التجميل.

قدم موقع glowpink روتين أسبوعي لـ تنظيف وتبييض البشرة بشكل فعال وغير مكلف.

1- أولاُ تقشير البشرة
قومي بتقشير بشرتك من خلال المقشر الخاص بك أو يمكنك استبداله بوصفة طبيعية للتقشير، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من السكر الخشن مع ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز هند أو عسل ، وفرك البشرة به لمدة 5 دقائق في حركات دائرية خفيفة.

2- حمام البخار
بعد تقشير البشرة لإزالة طبقة الجلد الميت ، قومي بعمل حمام بخار إما من خلال استخدام جهاز البخار الخاص بهذه العملية، أو إذا لم يتوفر لديكي، فيمكنك الاكتفاء بتسخين كمية من الماء حتى تغلي وعمل حمام البخار عليها لمدة 4 دقائق لفتح مسام البشرة

3- التبييض والنضارة
حمام البخار يساعد على فتح مسام البشرة ، وهنا تحتاجين لتطبيق ماسك طبيعي يفيد بشرتك ويعيد نضارتها ويعمل على تبييض البشرة بشكل فوري ، ضعي أي قناع تفضلينه حسب نوع بشرتك.

إليكي ماسك تبيض البشرة بشكل ملحوظ من أول مرة

اخلطي ملعقة من حليب البودرة ، مع ملعقة من الترمس المطحون ، مع ملعقة من الأرز المطحون، واعجنيهم بماء منقوع الدكر أو ماء الورد ، وضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.

المصدر: موقع glowpink

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