أحلى من المحلات.. طريقة عمل الحواوشي في البيت



طريقة عمل الحواوشي في البيت طريقة عمل الحواوشي في البيت

يشتهي الكثير تناول الحواوشي الجاهز لكن في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، لا ننصح بتناول مثل هذه الأكلات الجاهزة ، ويفضل عملها في المنزل بطريقة نظيفة وآمنة لأطفالك .



إليكي طريقة عمل الحواوشي في البيت ..



مكونات الحواوشي :

كيلو لحمة مفرومة

2 بصلة مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة زعتر

عيش بلدي صغير

فلفل حار مكعبات صغيرة

1/8 كيلو جبنة رومي مبشورة ناعم

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طريقة عمل الحواوشي :في وعاء به اللحم اللمفروم يضاف اليه الفلفل الحار الملح و الفلفل و بهارات اللحم و الزعترضيفي الجبنة الرومي ثم البصل المبشور ويتم خلطهم جيداضعي كمية من الخليط بداخل كل رغيف عيش ، وادهني كل رغيف بملعقة سمن وأدخليه الفرن وقلبيه على الجانبين .