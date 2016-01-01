أحلى من المحلات.. طريقة عمل الحواوشي في البيت

يشتهي الكثير تناول الحواوشي الجاهز لكن في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، لا ننصح بتناول مثل هذه الأكلات الجاهزة ، ويفضل عملها في المنزل بطريقة نظيفة وآمنة لأطفالك .
إليكي طريقة عمل الحواوشي في البيت ..
مكونات الحواوشي :
كيلو لحمة مفرومة
2 بصلة مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة بهارات لحم
ملعقة صغيرة زعتر
عيش بلدي صغير
فلفل حار مكعبات صغيرة
1/8 كيلو جبنة رومي مبشورة ناعم
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