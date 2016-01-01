يبحث الجميع عن أطعمة ومشروبات تقوية المناعة خلال الفترة الحالية كي يستيطع الجسم التصدي لأي عدوى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يحتاج مناعة قوية.
تلعب الأعشاب دورا كبيرا في تقوية المناعة وتقليل التهابات الجسم، ونصح موقع thehealthy بـ خلطة تقوية المناعة مكونة من عدة أعشاب مع العسل، ولكل منهم فوائد هائلة في تعزيز جهاز المناعة..
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التعليقات على بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا
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