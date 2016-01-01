بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا



خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا

يبحث الجميع عن أطعمة ومشروبات تقوية المناعة خلال الفترة الحالية كي يستيطع الجسم التصدي لأي عدوى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يحتاج مناعة قوية.



تلعب الأعشاب دورا كبيرا في تقوية المناعة وتقليل التهابات الجسم، ونصح موقع thehealthy بـ خلطة تقوية المناعة مكونة من عدة أعشاب مع العسل، ولكل منهم فوائد هائلة في تعزيز جهاز المناعة..



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مكونات خلطة تقوية المناعة :100 جرام من بذور الكتان100 جرام من حبة البركة100 جرام من حب الرشادعسل ابيضطريقة تحضير خلطة تقوية المناعةقم بطحن الأعشاب السابقة معًا طحنا ناعماأضف هذا الخليط إلى برطما عسل أبيض متوسطاحتفظ به في الثلاجة ويتم تناول ملعقة من هذه الخلطة بشكل يومي .