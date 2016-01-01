بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا

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خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا

يبحث الجميع عن أطعمة ومشروبات تقوية المناعة خلال الفترة الحالية كي يستيطع الجسم التصدي لأي عدوى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يحتاج مناعة قوية.

تلعب الأعشاب دورا كبيرا في تقوية المناعة وتقليل التهابات الجسم، ونصح موقع thehealthy بـ خلطة تقوية المناعة مكونة من عدة أعشاب مع العسل، ولكل منهم فوائد هائلة في تعزيز جهاز المناعة..

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مكونات خلطة تقوية المناعة :
100 جرام من بذور الكتان

100 جرام من حبة البركة
100 جرام من حب الرشاد
عسل ابيض

طريقة تحضير خلطة تقوية المناعة
قم بطحن الأعشاب السابقة معًا طحنا ناعما
أضف هذا الخليط إلى برطما عسل أبيض متوسط
احتفظ به في الثلاجة ويتم تناول ملعقة من هذه الخلطة بشكل يومي .

المصدر: موقع thehealthy

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