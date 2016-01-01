للرجال والسيدات .. حالات اللجوء لعملية شفط دهون البطن



عملية شفط دهون البطن عملية شفط دهون البطن

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام ، أن عملية شفط دهون البطن تتم للرجال بهدف إزالة ما يسمى بالكرش والتخلص منه حيث دهون البطن التي ترفض التفتيت بالطرق الطبيعية، فمهما حاول الرجل ان يتناول مشروبات حارقة للدهون، أو يمارس تمارين رياضية ستكون جميعها بدون جدوى.



لذلك شفط دهون البطن هو الإجراء المثالي للتخلص من الكرش عند الرجال، ويتم إجراؤها أيضا للنساء بهدف إزالة الترهلات التي تعانيها المرأة في هذه المنطقة بالتحديد والتي تزداد مع مرورها بمراحل الحمل والولادة.



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وأضاف الدكتور محمد عماد أن المرأة تعاني من السمنة الموضعية الزائدة أكثر من الرجال نظرا لجلوسها فترات طويلة بالمنزل وهو ما يزيد من فرص تناولها الطعام بشراهة بخلاف الرجل الذي يتحرك في حياته العملية لذلك تعد النساء هن الفئة الأكثر إقبالا على هذه النوعية من العمليات لإزالة الدهون ومن ثم التمتع ببطن مسطح ومستو، بل ومن الممكن القيام بشد البطن في نفس إجراء عملية شفط الدهون لتحسين النتائج المرغوبة.وأوضح الدكتور محمد عماد أن إجراء شد البطن لا يتم لجميع الحالات، بل هناك بعض الحالات التي تكتفي بشفط الدهون فقط، بينما الحالات التي تعاني من وجود كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن سينتج عنها جلد مترهل بعد عملية الشفط بما يتطلب ضرورة شد الجلد للاستفادة من العملية على وجه مثالي.وشدد على ضرورة إجراء هذه العملية للأشخاص الذين يكون وزنهم ضمن نطاق الوزن المعقول فلا يعانون من سمنة مفرطة وينتظرون إنقاص الوزن بعد شفط دهون البطن لأن هذه العملية لن تحقق لهم سوى سحب الدهون وشد الجلد وبالتالي إبراز جمال البطن وتسطحها وتناسقها مع باقي أعضاء الجسم.