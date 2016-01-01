

أكثر 10 علامات تجارية مبيعًا.. شيڤروليه في المقدمة بـ1559 سيارة أكثر 10 علامات تجارية مبيعًا.. شيڤروليه في المقدمة بـ1559 سيارة

كشف التقرير الأخير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن حجم مبيعات سيارات الركوب الملاكى خلال أبريل الماضى، التى وصلت معه إجمالى مبيعات السيارات لـ 7 ألاف و947 سيارة. المركز الأول كان من نصيب علامة شيفروليه الأمريكية وباعت وحدها خلال أبريل 1559 سيارة، المركز الثانى كان من نصيب علامة تويوتا اليابانية التى تمكنت من بيع 1432 سيارة خلال أبريل، المركز الثالث كان من نصيب العلامة الإيطالية فيات بمبيعات وصلت 819 سيارة. جاءت فى المركز الرابع العلامة الكورية الجنوبية هيونداى بعد أن وصلت مبيعاتها خلال إبريل لـ 752 سيارة، المركز الخامس كان من نصيب العلامة اليابانية نيسان بعد أن حققت مبيعات وصلت لـ 681 سيارة. علامة رينو الفرنسية باعت خلال أبريل 464 سيارة لحتل المركز السادس، وتبعتها العلامة الصينية شيرى لتأتي سابعاً بعد أن وصلت مبيعاتها لـ 431 سيارة، علامة MG جاءت بالمركز الثامن بمبيعات وصلت 397 سيارة خلال أبريل، علامة بيجو الفرنسية جاءت بالمركز التاسع بعد أن سوقت خلال أبريل 247 سيارة، المركز العاشر كان من نصيب العلامة الفرنسية سيتروين بمبيعات وصلت 240 سيارة. تقرير أميك كشف عن حجم مبيعات سيارات الركوب وترتيبها خلال أول أربعة أشهر من 2020، واحتلت خلال هذه الفترة سيارة تويوتا السيدان كورولا المركز الأول بـ 4 ألاف و719 سيارة، المركز الثانى كان من نصيب سيارة فيات السيدان والهاتشباك تيبو بـ 3 ألاف و619 سيارة، المركز الثالث كان من نصيب سيارة نيسان السيدان المجمعة محلياً صنى وباعت خلال هذه الفترة 3 ألاف و133 سيارة. المركز الرابع بقائمة الأكثر مبيعاً خلال أول أربعة أشهر من أبريل كان من نصيب سيارة رينو السيدان لوجان 2344 سيارة، المركز الخامس استحوذت عليه سيارة هيونداى الرياضية متعددة الاستخدامات توسان ببيع ألف و880 سيارة.