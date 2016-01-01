

مع اقتراب الكشف عنها.. تعرف على شكل ومواصفات فولكس فاجن أرتيون 2021 مع اقتراب الكشف عنها.. تعرف على شكل ومواصفات فولكس فاجن أرتيون 2021

كشفت شركة فولكس فاجن عن الفيس ليفت الجديد لـ سيارة أرتيون موديل 2021 والتي من المفترض عرضها رسميًا في 24 من يونيو الجاري، وحصلت السيارة على تصميمات جديدة للمصدات الأمامية والخلفية مع قمرة قيادة محدثة.



وقُبيل الإطلاق الرسمي للسيارة، ظهرت بعض الصور التجسسية الحديثة والتي توضع التصميم المختلف للسيارة الجديدة، وذلك بوجود مساحة كبيرة لشبكة تهوية الأمامية مقارنة بالجيل السابق، وكان الشبك السفلي أكثر بروزًا مع شريط خفيف رقيق يصل بين المصابيح الأمامية معًا والتي تبدو دون تغيير.



أما عن الجزء الخلفي للسيارة، فهناك رسومات جديدة ومصد خلفي بتصميم جديد بالإضافة إلى نوافذ العادم الوهمية الخلفية، ولاحظنا كذلك تغيير خط كلمة ARTEON على الباب الخلفي للسيارة.

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وعلى الرغم من أننا على بعد أسبوعين تقريبًا من إطلاقها الرسمي من فولكس فاجن، إلا إن المهتمين بشراء سيارة أرتيون R سيضطرون للانتظار بضعة أشهر أخرى للعرض التقديمي لها، ويتميز التصميم الرياضية بتفاصيل جسم محددة وفوهات عادم رباعية وأقراص المكابح المطورة للحصول على نظام تعليق أكثر صلابة.ومن المتوقع أن تأتي سيارة فولكس فاجن أرتيون موديل 2021 بمحرك VR6 سعة 3.06 لترًا يولد قوة تصل إلى 394 حصانًا، وهناك آخرون يؤكدون بقدوم النسخة R من سيارة أرتيون الجديدة بمحرك 2.0 لتر تربو يولد قوة 328 حصانًا مدعومة بنظام دفع رباعي وناقل حركة DSG.