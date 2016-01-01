كشفت شركة فولكس فاجن عن الفيس ليفت الجديد لـ سيارة أرتيون موديل 2021 والتي من المفترض عرضها رسميًا في 24 من يونيو الجاري، وحصلت السيارة على تصميمات جديدة للمصدات الأمامية والخلفية مع قمرة قيادة محدثة.
وقُبيل الإطلاق الرسمي للسيارة، ظهرت بعض الصور التجسسية الحديثة والتي توضع التصميم المختلف للسيارة الجديدة، وذلك بوجود مساحة كبيرة لشبكة تهوية الأمامية مقارنة بالجيل السابق، وكان الشبك السفلي أكثر بروزًا مع شريط خفيف رقيق يصل بين المصابيح الأمامية معًا والتي تبدو دون تغيير.
أما عن الجزء الخلفي للسيارة، فهناك رسومات جديدة ومصد خلفي بتصميم جديد بالإضافة إلى نوافذ العادم الوهمية الخلفية، ولاحظنا كذلك تغيير خط كلمة ARTEON على الباب الخلفي للسيارة.
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التعليقات على مع اقتراب الكشف عنها.. تعرف على شكل ومواصفات فولكس فاجن أرتيون 2021
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