بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

آخر الأخبارأخبار السيارات › بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

صورة الخبر: بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً
بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

الجيل الحالي من بيجو 308 انطلق في الأسواق منذ حوالي سبعة أعوام، وقد كشفت العلامة الفرنسية عن موديل 2021 المحدث، ونرى هنا تصاميم جديدة للجنوط وطلاء أزرق جديد، مع حزمة لمسات سوداء وكروم خاصة للفئات الأعلى في المجال.

في الداخل تم إضافة لوحة عدادات رقمية بالكامل 10 إنش مع نظام لمسي للمعلومات الترفيهية .. وبالنسبة للمحركات، فستنطلق السيارة بمحرك 1.2 لتر تيربو بثلاثة سلندر بقوة 110 أو 130 حصان وجير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات.

فئة GTi الأعلى في المجال ستنطلق بمحرك بترولي توربو سعة 1.6 لتر بقوة 263 حصان وعزم 340 نيوتن.متر، مع جير يدوي 6 سرعات وتسارع إلى 100 كم\س في 6 ثواني وسرعة قصوى 250 كم\س.

جميع نسخ بيجو 308 الجديدة ستحصل على نظام تحكم في المناخ بمنطقتين ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وحساسات خلفية للمساعدة على الوقوف ومساحات أوتوماتيكية للزجاج الأمامي وكاميرا 180 درجة والتحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء والمزيد.

صورة الخبر: بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

صورة الخبر: بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

صورة الخبر: بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بيجو 308 2021 تكشف نفسها رسمياً

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13216

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager