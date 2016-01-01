

تجعله أفضل.. واتساب يطرح 5 مميزات جديدة في 2020 تجعله أفضل.. واتساب يطرح 5 مميزات جديدة في 2020

مع أكثر من 2 مليار مستخدم، يعد واتساب واحدة من خدمات المراسلة الأكثر شعبية في العالم، وتأتي المنصة بشكل منتظم بميزات وتحديثات جديدة تجعل تجربة المراسلة أفضل.



مؤخرا، طرح واتساب عدة مميزات، منها الوضع المظلم وقيد الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر، والمزيد، ولا يزال يعمل على مجموعة من الميزات الجديدة التي من المقرر أن تأتي في التحديثات المستقبلية خلال العام الجاري 2020.



ونستعرض في السطور التالية عددا من المميزات التي يعمل واتساب عليها حاليا ليطلقها في المستقبل القريب لتسهيل تجربة المراسلة، بحسب موقع "indianexpress".

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دعم أجهزة متعددةيختبر واتساب حاليا ميزة دعم أجهزة متعددة، وتعمل على ذلك منذ عدة أشهر، وبمجرد تمكينها، ستسمح الميزة للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بهم في أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت.في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بهم على جهاز واحد فقط، وبمجرد تسجيل نفس الحساب إلى جهاز آخر، فإنه يخرج تلقائيًا من الجهاز الأول.رمز QRيعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح إضافة جهات اتصال جديدة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة، دون الحاجة إلى تسجيلها عبر جهات اتصال الهاتف، إذ سيتمكن المستخدمون من عرض رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم للآخرين لإضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.هذه الميزة متاحة بالفعل في الإصدارات التجريبية من نظامي أندرويد وأي أو إس، ومن المتوقع طرحها في إصدارات رسمية قريبا جدا.رسائل التدمير الذاتييرغب واتساب في إضافة ميزة مستوحاة من القصص أو "ستوري" التي تختفي بعد 24 ساعة، لذا طورت هذه الإضافة التي ستمكن المستخدمين من إرسال رسائل تختفي تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.هذه الميزة موجودة بالفعل في النسخ التجريبية من واتساب، ومن المتوقع أن تأتي إلى الإصدارات الرسمية قريبا جدا.التصفح داخل التطبيقيطور واتساب ميزة متصفح داخل التطبيق تسمح للمستخدمين بفتح الروابط المرسلة عبر الدردشات داخل تطبيق المراسلة دون الحاجة إلى إعادة التوجيه إلى متصفح الويب، وتقلل ميزة المتصفح داخل التطبيق من وقت فتح الروابط.مشاركة آخر ظهور مع أصدقاء معينينيسمح واتساب حاليًا للمستخدمين بمشاركة آخر ظهور لهم مع "جهات الاتصال" أو "الجميع" أو "لا أحد"، وفي الوقت الحالي، لا يمكنك مشاركة آخر حالة شوهدت فيها مع عدد قليل من الأصدقاء المختارين، لكن واتساب يعمل على ميزة تسمح لك بذلك.