أعلنت شركة الدواء الأمريكية "إيلي ليلي"، اقترابها من التوصل لعقار مخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد، وترخيص استخدامه في سبتمبر من العام الجاري، إذا ما سارت الأمور على ما يرام، بحد وصف دانييل سكوفرونسكي، الرئيس العلمي للشركة.
وأوضح سكوفرونسكي، أن الشركة بدأت بالفعل في اختبار اثنين من العلاجات التجريبية بالأجسام المضادة سريريًا على البشر، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".
وأشار الرئيس العلمي للشركة، إلى أن الأخيرة بدأت أيضًا في إجراء دراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر خلال أسابيع.
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التعليقات على بعد اختبارات على البشر.. شركة أمريكية تتوقع ظهور علاج كورونا في سبتمبر
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