

بعد اختبارات على البشر.. شركة أمريكية تتوقع ظهور علاج كورونا في سبتمبر بعد اختبارات على البشر.. شركة أمريكية تتوقع ظهور علاج كورونا في سبتمبر

أعلنت شركة الدواء الأمريكية "إيلي ليلي"، اقترابها من التوصل لعقار مخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد، وترخيص استخدامه في سبتمبر من العام الجاري، إذا ما سارت الأمور على ما يرام، بحد وصف دانييل سكوفرونسكي، الرئيس العلمي للشركة.



وأوضح سكوفرونسكي، أن الشركة بدأت بالفعل في اختبار اثنين من العلاجات التجريبية بالأجسام المضادة سريريًا على البشر، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".



وأشار الرئيس العلمي للشركة، إلى أن الأخيرة بدأت أيضًا في إجراء دراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر خلال أسابيع.

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وتنتمي هذه العقاقير التي يتم اختبارها، إلى فئة الأدوية التكنولوجيا الحيوية، والتي يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ، حيث تستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد، وأمراض أخرى.وأكد سكوفرونسكي، أن هذه الأدوية إذا أثبتت فاعليتها بنهاية التجارب، ستكون أفضل من اللقاحات التي يتم العمل عليها، لأنها تعتمد على الأجسام المضادة.