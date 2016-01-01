

احذر ارتداء النظارة الشمسية في زمن كورونا: دراسة تؤكد نقلها للعدوى احذر ارتداء النظارة الشمسية في زمن كورونا: دراسة تؤكد نقلها للعدوى

كشفت دراسة حديثة عن واحد من أكثر الأغراض الشخصية التي قد تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.



وتعد النظارات الشمسية أكثر الأغراض نقلا للجراثيم والعدوى ومن بينها فيروس كورونا المستجد.



ويُنصح بعدم ارتداء النظارات الشمسية خلال التسوق في أماكن مغلقة، حيث يضعها البعض على الرأس أو القميص وكثيرا ما يتم لمسها حسب «سبوتنيك».

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تصنع النظارات من البلاستيك، ومن المعروف عن الأسطح البلاستيكية أنها بيئة خصبة لفيروس كورونا، وتسمح له بالعيش من بضع ساعات إلى عدة أيام.ويساهم التصاق الدهون بالنظارات من مخاطر نقل العدوى، لذلك يجب تنظيفها بدقة، كما أظهرت دراسات أن الفيروس قد يدخل للجسد عن طريق العين.ولا يمكن للنظارات منع الفيروس من الدخول للعين، كونها لا تمنع دخول الهواء إلى العينين، وبالتالي لا توفر حماية كافية.