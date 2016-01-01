كشفت دراسة حديثة عن واحد من أكثر الأغراض الشخصية التي قد تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.
وتعد النظارات الشمسية أكثر الأغراض نقلا للجراثيم والعدوى ومن بينها فيروس كورونا المستجد.
ويُنصح بعدم ارتداء النظارات الشمسية خلال التسوق في أماكن مغلقة، حيث يضعها البعض على الرأس أو القميص وكثيرا ما يتم لمسها حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على احذر ارتداء النظارة الشمسية في زمن كورونا: دراسة تؤكد نقلها للعدوى
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