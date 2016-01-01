علقت طفلة صينية لمدة 10 دقائق خارج نافذة في الطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها في مهمة أشبه بالمعجزة.
أظهر مقطع الفيديو لحظات مذهلة لإنقاذ الطفلة ذات الـ5 أعوام، والتي كانت تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 مترا، في وضع ينذر بكارثة محققة.
واستغلت الطفلة غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى، وذلك في مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على | شاهد | هنا الصين | إنقاذ طفلة عالقة بنافذة في الطابق الـ14: وقفت 10 دقائق على ارتفاع 40 مترا
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