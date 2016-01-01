| شاهد | هنا الصين | إنقاذ طفلة عالقة بنافذة في الطابق الـ14: وقفت 10 دقائق على ارتفاع 40 مترا

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صورة الخبر: | شاهد | هنا الصين | إنقاذ طفلة عالقة بنافذة في الطابق الـ14: وقفت 10 دقائق على ارتفاع 40 مترا
| شاهد | هنا الصين | إنقاذ طفلة عالقة بنافذة في الطابق الـ14: وقفت 10 دقائق على ارتفاع 40 مترا

علقت طفلة صينية لمدة 10 دقائق خارج نافذة في الطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها في مهمة أشبه بالمعجزة.

أظهر مقطع الفيديو لحظات مذهلة لإنقاذ الطفلة ذات الـ5 أعوام، والتي كانت تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 مترا، في وضع ينذر بكارثة محققة.

واستغلت الطفلة غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى، وذلك في مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين حسب «سبوتنيك».

ويظهر في الفيديو تدلي رجل إطفاء عبر حبل مثبت من علو طابقين إضافيين، لمساعدة الطفلة، وعند وصول المنقذ إلى الطفلة حملها ودفعها إلى داخل المنزل عبر النافذة المتفوحة ليوصلها إلى بر الأمان، قبل أن يلحق بها هو الآخر إلى الداخل.

وقال رجال الإطفاء، إن الطفلة تركت في المنزل بمفردها، فيما قالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بابنتها بشكل أفضل في قادم الأيام.

المصدر: المصرى اليوم

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