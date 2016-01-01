«لسه فى الأيام أمل»، نطقتها «منن» برضاً وتفاؤل، باعتبارها أهم مكاسبها من تجربة الإصابة بفيروس «كورونا»، بعد أن لاقت الدعم والتشجيع من جيرانها، فى وقت تعرض فيه مصابون آخرون للتنمر والإيذاء النفسى من أقرب الناس.
منن علاء، ٢١ سنة، تدرس فى الفرقة الثانية بكلية طب بشرى بجامعة مصر الدولية، وشاء القدر أن تصاب بالفيروس رغم كافة الاحتياطات التى كانت تتبعها: «صاحبتى كانت مخالطة لخطيبها المصاب، وأنا شفتها يوم ٢٧ رمضان».
بعد يومين من معرفة «منن» بإصابة صديقتها بالفيروس، بدأت تشعر بألم شديد فى الجسم: «أخدت احتياطاتى، ورُحت عملت مسحة، وتوالت باقى الأعراض تدريجياً، فى غضون ٤ أيام، وتأكدت من إصابتى بنتيجة المسحة، وعزلت نفسى فى الأوضة، وكنت واخدة بالى من نفسى كويس جداً، كان عندى طاقة لمساعدة نفسى على اجتياز المحنة».
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التعليقات على "منن" خافت تقول لجيرانها إنها مصابة.. ولما عرفوا دعموها برسائل إيجابية وفيتامينات وفواكه
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