

عاجل| سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 3 بنوك اليوم 11 يونيو عاجل| سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 3 بنوك اليوم 11 يونيو

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 11 يونيو 2020، بقيمة بلغت قرشًا واحدًا.



وسجل سعر الدولار نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.13 للشراء، 16.23 جنيه للبيع، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 16.11 جنيها للشراء، و16.25 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه.



وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين بقيمة بلغت نحو قرشين في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أسابيع.

قد يعجبك أيضا...

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.