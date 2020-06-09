كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

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كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

تعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.

وينشر "اليوم السابع" تقريرا مبسطًا صادر عن وزارة المالية المصرية يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالموازنة العامة للدولة وكيف يتم صرف الضرائب على القطاعات اللى تمس حياة المواطن مثل الصحة والتعليم وغيرها.

المصدر: اليوم السابع

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