عاجل| تراجع أسعار الذهب منتصف تعاملات الخميس 11 يونيو..والعيار يفقد 4 جنيهات

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عاجل| تراجع أسعار الذهب منتصف تعاملات الخميس 11 يونيو..والعيار يفقد 4 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، منتصف تعاملات الخميس 11 يونيو 2020، بقيمة بلغت 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وكانت أسعار الذهب في مصر، ارتفعت في بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يونيو 2020، بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 774 جنيها، وعيار 18 نحو 664 جنيه، وعيار 24 نحو 885 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6192 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت في بداية تعاملات الثلاثاء بقيمة تراوحت بين جنيهان إلي 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

المصدر: اخبار اليوم

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