ننشر تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام بالاسماعيلية

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية .

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان درجة القبول بالصف الأول بالمرحلة الثانوية العامة بلغت 247 درجة

فيما بلغ في المدرسة الثانوية الصناعية الفنية لتكنولوجيا المعلومات نظام الخمس سنوات 265 درجة ومدرسة ابراهيم عثمان الفنية نظام الثلاث سنوات 260 درجة والمدرسة الثانوية الصناعية للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات 261 درجة والمعدات الثقيلة 257 درجة وأقسام ميكانيكية 254 درجة والمدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات 235 درجة والمدرسة الفنية التجارية الفندقية نظام الثلاث سنوات 230 درجة والمدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام الثلاث سنوات 194 درجة

وتابع وكيل الوزارة أنه تم دراسة احتياج المدارس الثانوية المختلفه عام او فني الي جانب المدارس النوعية مثل المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات الي جانب المدرسة الفنية للتمريض

‎جدير بالذكر ان إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 23103 طلاب وطالبات حضر منهم 22892 طالبا وحققت إدارة فايد أعلي نسبة نجاح بنسبة 99.75 %.

المصدر: elbalad

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