بلطجة عسكرية.. تركيا تستغل علم دولة أفريقية لتهريب أسلحة إلى ليبيا



فرقاطات تركية فرقاطات تركية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، عن منع فرقاطات تركية تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة إلى ليبيا.



ووفقا لـ "العربية"، قال الاتحاد الأوروبي إن سفنا تركية منعت فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة.



تعود الواقعة، إلى محاولة القوات اليونانية تفتيش سفينة شحن، كانت تحمل علم دولة إفريقية، حيث اعترضتها القوات البحرية اليونانية، طبقا لعملية إيريني لحظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

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وعقب ذلك، ظهرت 3 فرقطات تابعة للبحرية التركية، وطالبت من البحرية اليونانية إطلاقها، وعدم تفتيشها باعتبارها تحت حماية تركيا، ما تسبب في اتجاهها إلى الأراضي الليبية.وتشير بعض التقارير إلى نقل هذه السفينة التي حملت علم دولة إفريقية لأسلحة ومعدات ثقيلة إلى ميليشيات الوفاق في ليبيا، حيث حملت 400 طنا من المعدات العسكرية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام، بأن موقع فلايت رادار الإيطالي تمكن من رصد ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية من نوع "C-130E"وسفينة CIRKIC على متنها أسلحة في طريقها من اسطنبول إلى مصراته، غرب ليبيا.