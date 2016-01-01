أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، عن منع فرقاطات تركية تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة إلى ليبيا.
ووفقا لـ "العربية"، قال الاتحاد الأوروبي إن سفنا تركية منعت فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة.
تعود الواقعة، إلى محاولة القوات اليونانية تفتيش سفينة شحن، كانت تحمل علم دولة إفريقية، حيث اعترضتها القوات البحرية اليونانية، طبقا لعملية إيريني لحظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
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التعليقات على بلطجة عسكرية.. تركيا تستغل علم دولة أفريقية لتهريب أسلحة إلى ليبيا
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