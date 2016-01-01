نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تفاصيل الحريقان الذين نشب فى تل ابيب بسبب بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة.
وقالت القناة السابعة العبرية أن حريقان نشب في كيبوتسات المجلس الإقليمي "سدوت نيجيف" جراء سقوط عدد من البالونات الحارقة من قطاع غزة.
وقالت القناة إنه تم رصد عددًا من البالونات الحارقة، أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.
يذكر أن إطلاق البالونات الحارقة توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر، مع تقدم في تفاهمات الهدوء فى غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي تراجع مؤخرًا عن تلك التفاهمات.
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التعليقات على إسرائيل تشتعل.. حريقان فى تل أبيب بسبب بالونات حارقة أطلقت من غزة
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