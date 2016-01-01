إيران تنشر أول صورة لـ الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني



الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، لأول مرة صورة الجاسوس الإيراني الذي اتهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل وزودهما بمعلومات حول تحركات وأماكن تواجد قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني.



ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "تم للمرة الأولى نشر صورة الجاسوس الإيراني العميل لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي" والموساد الصهيوني المدعو محمود موسوي مجد الذي صدر الحكم بإعدامه من قبل محكمة الثورة الإسلامية في إيران".



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي أن هذا الجاسوس كان يقوم بجمع المعلومات في المجالات الأمنية والاستخبارية مقابل مبالغ من المال ويضعها تحت تصرف جهازي الاستخبارات الأمريكي والموساد الصهيوني.

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وأشار إسماعيلي إلى أن إحدى التهم الموجهة إلى هذا الجاسوس هي الكشف عن أماكن تواجد الجنرال قاسم سليماني وبعض القادة العسكريين في مراحل زمنية مختلفة لجهازي الـ "سي آي أي" و"الموساد".وأضاف: "إنه كان يزودهم بمعلومات وأسرار عن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وخاصة فيلق القدس بالحرس الثوري مقابل استلامه دولارات أميركية".وقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في يناير الماضي، جراء غارة أمريكية على مطار بغداد، وكان برفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.