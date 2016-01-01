نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، لأول مرة صورة الجاسوس الإيراني الذي اتهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل وزودهما بمعلومات حول تحركات وأماكن تواجد قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "تم للمرة الأولى نشر صورة الجاسوس الإيراني العميل لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي" والموساد الصهيوني المدعو محمود موسوي مجد الذي صدر الحكم بإعدامه من قبل محكمة الثورة الإسلامية في إيران".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي أن هذا الجاسوس كان يقوم بجمع المعلومات في المجالات الأمنية والاستخبارية مقابل مبالغ من المال ويضعها تحت تصرف جهازي الاستخبارات الأمريكي والموساد الصهيوني.
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التعليقات على إيران تنشر أول صورة لـ الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني
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