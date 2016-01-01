"القوى العاملة" تكشف مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه



مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية "العمالة غير المنتظمة" المتضررة من فيروس "كورونا"، في اجتماعها اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءًا من 21 إلى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون المستحق.



وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعبدة علوان، نائب رئيس هيئة البريد.



كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثانية من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

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ولفت محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أنه من المقرر أن يصرف في المرحلة الثانية مليون و600 ألف و216 عاملا، ما يزيد على 800 مليون جنيه.وكان وزير القوى العاملة استهل الاجتماع بالترحيب بوزيري التخطيط والاتصالات والحضور، مؤكدا أن الشكر ممدود لمجموعة العمل القائمة على صرف تلك المنحة، مشيراً إلى أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم وقت المحن.وأشار إلى أنه على رأس هذه المجموعة هيئة البريد ومكاتبها على مستوى الجمهورية وأبلت بلاء حسناً في المرحلة السابقة ومديريات القوى العاملة والتي قدمت العون لتلك المكاتب على مختلف المحافظات وكان لها دور مهم في الكشف عن بعض الحالات غير المستحقة لتلك المنحة في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد.ومن جانبها تقدمت وزيرة التخطيط بالشكر لوزيري القوى العاملة والاتصالات والحضور، لافته إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا أثناء صرف المنحة في مرحلتها الأولى، وكانت هي المرة التي نواجه فيها هذا الكم من المعايير المختلفة، وأول مرة يتم الصرف فيها لهذا العدد من المواطنين بهذا الشكل اللائق، كل ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود من جانب مؤسسات الدولة.وأثنى وزير الاتصالات على التنسيق في صرف المرحلة الأولى للمنحة، والمجهود المبذول فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضاري الذي يليق بمصر.وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصرف شهدت العديد من المكاسب للدولة المصرية منها فتح حسابات لكل المستحقين؛ لتسهيل عملية الصرف في المرحلة الثانية والثالثة، وضمانًا للشمول المالي بشكل عام، مؤكداً جاهزية الوزارة لبدء التعامل مع صرف الدفعة الثانية من المنحة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري رغم الأعداد الكبيرة التي ستصرف في هذه الفترة عن سابقتها.وقال عبده علوان: بدء الصرف من 21 إلى 25 يونيو الجاري هي مدة مناسبة خاصة أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ ستبدأ عمليات الجرد داخل الهيئة إلى نهاية الشهر وخاصة أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى "للعمالة غير المنتظمة"، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.وشدد مسؤول البنك المركزي، على جاهزية ماكينات الصرف الآلي للصرف من 21 من الشهر الحالي، وذلك من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف آلي بدون التوجه إلى ماكينة محددة بدون خصم أي عمولات.حضر الاجتماع، محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وعبدالحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة، ومصطفى عيادة، مدير الإدارة العامة للتشغيل والعمالة غير المنتظمة، ومحمد حامد، معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.