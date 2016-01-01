حدث ليلاً| اتصال السيسي وترامب وتوقعات بالوصول لـ 2500 إصابة يومياً بكورونا



حدث ليلاً| اتصال السيسي وترامب حدث ليلاً| اتصال السيسي وترامب

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



البيت الأبيض: ترامب يشيد في اتصال مع السيسي بالجهود المصرية للسلام في ليبيا



قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وعددا من القضايا في المنطقة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

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