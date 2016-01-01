الأهلي يشترط 3 ملايين دولار لانتقال أزارو إلى الشباب السعودى

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صورة الخبر: وليد أزارو
وليد أزارو


كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب السعودي، تواصل مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال الميركاتو المقبل، حيث ذكرت صحفية "المدينة" السعودية، أن إدارة المارد الأحمر اشترطت على الشباب، مبلغ 3 ملايين دولار، من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية "المقبلة".

أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو الأهلي يرحبون برحيل أزارو، في ظل تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، بعدم عودته، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الإتفاق السعودي.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت في وقت سابق، ان الشباب حدد المبلغ المذكور من أجل التعاقد مع أزارو.

ولفتت التقارير إلى أن فريق الشباب كان قد حاول من قبل التفاوض مع أزارو، ولكنه رفض العرض الأول، ليعود مجددا لرفع العرض المادي، وأشارت إلى أن نادى الشباب السعودى ينوي تقديم عرض مُغر للمهاجم المغربى يحصل بمقتضاه على مليون وربما مليون و200 ألف دولار فى الموسم الواحد أى يما يقرب من 20 مليون جنيه سنوياً.

جدير بالذكر أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى قد رفض الإبقاء على المغربى وليد أزارو عقب توليه المسئولية مطلع الموسم الحالى ليتم إعارة اللاعب فى يناير الماضى للاتفاق السعودي.

ووقع أزارو للأهلى 4 سنوات فى يونيو 2017 بعد اتفاق الأهلى مع الدفاع الجديدى المغربى على شراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار.

المصدر: صحفية "المدينة" السعودية

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