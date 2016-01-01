كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب السعودي، تواصل مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال الميركاتو المقبل، حيث ذكرت صحفية "المدينة" السعودية، أن إدارة المارد الأحمر اشترطت على الشباب، مبلغ 3 ملايين دولار، من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية "المقبلة".
أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو الأهلي يرحبون برحيل أزارو، في ظل تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، بعدم عودته، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الإتفاق السعودي.
وكانت تقارير سعودية قد أشارت في وقت سابق، ان الشباب حدد المبلغ المذكور من أجل التعاقد مع أزارو.
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التعليقات على الأهلي يشترط 3 ملايين دولار لانتقال أزارو إلى الشباب السعودى
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