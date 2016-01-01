أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه إلحاقا للكتاب المرسل بتاریخ 2020/5/31 بشأن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال، نحيطكم أنه ثم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمی - الرسي لغات ( وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة القريبة والتعليم
http://emis.gov.eglpalailly ليتمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم واحدة فقط رسمي عربى - رسمي لغات".
وتابعت الوزارة فى خطا لها للمديريات: يرجي التكرم بالتنبيه على كلا من:
أولا: مدیری مدارس رياض الأطفال الرسمية متابعة موقف التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل مدرسة ،علما بأنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم في حالة تعذر ولى الأمر عن التسجيل الالکترونى، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل يتلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليها حيث يتم إعلانها لولى الأمر فور البت.
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التعليقات على التعليم توضح أماكن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال بمدارس اللغات
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