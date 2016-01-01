صرح محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي بأن مقارنة تجربة باتريس كارتيرون مع الفريق، وما يقدمه حاليًا في الزمالك غير منطقية بسبب اختلاف مستوى عناصر الفريقين.
وقال يوسف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "المقارنة بين تجربة كارتيرون أو أي مدرب في ناديين صعبة، لا يمكن أن تقول أنه نجح في مكان ولم ينجح في أخر بسبب وجود عوامل عديدة تتحكم في الأمر."
وتابع: "فريق كرة القدم لا يقوم على المدير الفني فقط، لكن هناك لاعبين أيضًا، ولنعترف بأن الفريق الذي تواجد مع كارتيرون في الأهلي ليس بقوة فريق الزمالك الحالي."
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التعليقات على محمد يوسف: فريق الزمالك الحالي أقوي كثيرًا من الأهلي مع كارتيرون
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