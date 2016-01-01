محمد يوسف: فريق الزمالك الحالي أقوي كثيرًا من الأهلي مع كارتيرون



باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون

صرح محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي بأن مقارنة تجربة باتريس كارتيرون مع الفريق، وما يقدمه حاليًا في الزمالك غير منطقية بسبب اختلاف مستوى عناصر الفريقين.



وقال يوسف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "المقارنة بين تجربة كارتيرون أو أي مدرب في ناديين صعبة، لا يمكن أن تقول أنه نجح في مكان ولم ينجح في أخر بسبب وجود عوامل عديدة تتحكم في الأمر."



وتابع: "فريق كرة القدم لا يقوم على المدير الفني فقط، لكن هناك لاعبين أيضًا، ولنعترف بأن الفريق الذي تواجد مع كارتيرون في الأهلي ليس بقوة فريق الزمالك الحالي."

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وأضاف: "الزمالك يمتلك فريق قوي وحلول غير عادية ولاعبين يصنعون الفارق ودوليين وأصحاب شخصيات قوية داخل وخارج الملعب، سواء فرجاني ساسي، طارق حامد، شيكابالا أو مصطفى محمد الصاعد بقوة."وواصل: "لكن في الأهلي لم يكن لدى كارتيرون عناصر بنفس القوة والدليل تعاقدات يناير القوية التي قام بها النادي من أجل دعم الفريق وصناعة الفارق والفوز ببطولة الدوري."واستطرد: "الدليل على ذلك هو رحيل 7 أو 8 لاعبين سواء بالإعارة أو البيع في يناير من العام ذاته، وبعضهم لعب ومنهم من لم يلعب ولكل لاعب ظروفه."وخاض كارتيرون تجربة قصيرة في الأهلي انتهت بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية، بينما فاز مع الزمالك ببطولتي السوبر المصري والإفريقي.