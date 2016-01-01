أول كلية في جامعة الأزهر تعلن نتائج تقييم امتحانات الطلاب الإلكترونية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › أول كلية في جامعة الأزهر تعلن نتائج تقييم امتحانات الطلاب الإلكترونية

صورة الخبر: كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع إيتاي البارود، نتائج الفرصة الأولى للتقييم الطلابي للفصل الدراسي الثاني2020/2019 والتي أجريت عبر امتحانات إلكترونية على منصتها الإلكترونية وبلغت نسبة المشاركة الطلابية فيها 85% تقريبًا، لتكون أول كلية في الجامعة تعلن نتائجها للطلاب.

وناشدت الكلية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، جميع الطلاب، الدخول على البواية الإلكترونية لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن لم يوفق في مادة أو أكثر فهو مخير بين الدخول لامتحانها بدءًا من السبت القادم في الفرصة الثانية حسب الجدول المعلن على صفحة الكلية (ومرفق رابط الجدول) أو تقديم بحث في موعد أقصاه 6/18.

طريقة تسليم البحوث من هنا

رابط جداول الفرصة الثانية من هنا

1. طريقة الحصول على النتيجة من هنا ثم الدخول على نتائج الفرصة الأولى
2. من حضر امتحانًا ووجد نتيجته غائب فهو لم ينه الامتحان بطريقة صحيحة أو لم يسلم الأسئلة وعليه فله حق دخول هذه الفرصة.
3. نتيجة العام كله سوف تعلن بعد نهاية الفرصة الثانية وتطبيق قواعد الجبر والتيسير على الطلاب المستحقين.
4. الطالب يدخل المادة التي رسب فيها فقط حسب الجدول ولا يحاول الدخول فيما نجح فيه لئلا تلغى له نتيجة المادة.
5. الطلاب الباقون للإعادة ستظهر لهم نتيجة المواد التي دخلوها إلكترونيًا فقط وسيكتب أمام باقي المواد غائب لحين الانتهاء من النتيجة النهائية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول كلية في جامعة الأزهر تعلن نتائج تقييم امتحانات الطلاب الإلكترونية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28105

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager