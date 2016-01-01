أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع إيتاي البارود، نتائج الفرصة الأولى للتقييم الطلابي للفصل الدراسي الثاني2020/2019 والتي أجريت عبر امتحانات إلكترونية على منصتها الإلكترونية وبلغت نسبة المشاركة الطلابية فيها 85% تقريبًا، لتكون أول كلية في الجامعة تعلن نتائجها للطلاب.
وناشدت الكلية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، جميع الطلاب، الدخول على البواية الإلكترونية لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن لم يوفق في مادة أو أكثر فهو مخير بين الدخول لامتحانها بدءًا من السبت القادم في الفرصة الثانية حسب الجدول المعلن على صفحة الكلية (ومرفق رابط الجدول) أو تقديم بحث في موعد أقصاه 6/18.
طريقة تسليم البحوث من هنا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أول كلية في جامعة الأزهر تعلن نتائج تقييم امتحانات الطلاب الإلكترونية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق