أول كلية في جامعة الأزهر تعلن نتائج تقييم امتحانات الطلاب الإلكترونية



كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع إيتاي البارود، نتائج الفرصة الأولى للتقييم الطلابي للفصل الدراسي الثاني2020/2019 والتي أجريت عبر امتحانات إلكترونية على منصتها الإلكترونية وبلغت نسبة المشاركة الطلابية فيها 85% تقريبًا، لتكون أول كلية في الجامعة تعلن نتائجها للطلاب.



وناشدت الكلية، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، جميع الطلاب، الدخول على البواية الإلكترونية لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن لم يوفق في مادة أو أكثر فهو مخير بين الدخول لامتحانها بدءًا من السبت القادم في الفرصة الثانية حسب الجدول المعلن على صفحة الكلية (ومرفق رابط الجدول) أو تقديم بحث في موعد أقصاه 6/18.



طريقة تسليم البحوث من هنا

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رابط جداول الفرصة الثانية من هنا1. طريقة الحصول على النتيجة من هنا ثم الدخول على نتائج الفرصة الأولى2. من حضر امتحانًا ووجد نتيجته غائب فهو لم ينه الامتحان بطريقة صحيحة أو لم يسلم الأسئلة وعليه فله حق دخول هذه الفرصة.3. نتيجة العام كله سوف تعلن بعد نهاية الفرصة الثانية وتطبيق قواعد الجبر والتيسير على الطلاب المستحقين.4. الطالب يدخل المادة التي رسب فيها فقط حسب الجدول ولا يحاول الدخول فيما نجح فيه لئلا تلغى له نتيجة المادة.5. الطلاب الباقون للإعادة ستظهر لهم نتيجة المواد التي دخلوها إلكترونيًا فقط وسيكتب أمام باقي المواد غائب لحين الانتهاء من النتيجة النهائية.