خطاب رسمي يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
تستعد مديريات التربية والتعليم لعقد امتحان الدور الثاني ، وكذلك الاختبار التكميلي لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية .
وبالنسبة لـ امتحانات الدور الثاني للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي :
قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستكون عبارة عن امتحان متعدد التخصصات في ورقة واحدة تضم المواد الاساسية (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الاجليزية)
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدور الثاني ستكون فيما درسه الطالب اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة 15 مارس ، وسيكون زمن الاجابة 3 ساعات ، وذلك للطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي الذي كان مطلوبا عن الفصل الدراسي الثاني ، أو حصل على عدم اجتياز في المشروع البحثي المقدم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن احتياز الطالب للمشروع البحثي يعني حصوله على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% بما تعادل 50% من نتيجة العام الدراسي كله ، وبالتالي يعتبر حصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى ، وبناءا عليه فإن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، أو تغير دون عذر وتقدم بالمشروع البحثي للفصل الدراسي الثاني وتم اجتيازه يعتبر ناجحا ومنقولا للصف الاعلى.
وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع ومادة المستوى الرفيع بجميع الصفوف الدراسية :
فأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يكتفي بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها بداية من الفصل الدراسي الثاني وحتى فترة تعليق الدراسة وذلك كدرجات اعمال السنة ، وفي حالة عدم الاجتياز في التقييم بمجموع الفصلين الدراسيين ، يعقد له امتحان منزلي في ورقة امتحانية واحدة بتلك المواد ويتم انعقاده وفقا للمواعيد التي تحددها كل مديرية على ألا يعقد اختبار تحريري داخل المدارس.
وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي :
فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، وتقدم بالمشروع لابحثي للفصل الدراسي الثاني واجتازه ، يعتبر ناجحا بحصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى وله حرية الاختيار في دخول الامتحان التكميلي ، ويعقد في كل مادة دراسية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المخصصة للفصل الدراسي الاول وطبقا لما ورد بقرار التقويم الشامل 313 لسنة 2011 وتعديلاته.
وبالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي :
أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يعتبر نجاحا ومنقولا للصف الاعلى لكل من ظهرت نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرةً إلى أنه لابد أن يتقدم الطالب الذي لم تظهر نتيجته في الامتحان الالكتروني بشكوى عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الطالب الذي أدى الامتحان الالكتروني ولم تظهر نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة او الطالب الذي لم يتقدم بمشروعه البحثي من فئات (المنازل ، والخدمات وغيرهم) ، يحق له التقدم بمشروع بحثي واحد من قائمة المشروعات التي تم اعلانها سابقا وذلك وفق الاجراءات التي تحددها كل مديرية
التعليقات على خطاب رسمي يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
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