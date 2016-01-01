خطاب رسمي يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تستعد مديريات التربية والتعليم لعقد امتحان الدور الثاني ، وكذلك الاختبار التكميلي لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية .



وبالنسبة لـ امتحانات الدور الثاني للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي :



قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستكون عبارة عن امتحان متعدد التخصصات في ورقة واحدة تضم المواد الاساسية (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الاجليزية)

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدور الثاني ستكون فيما درسه الطالب اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة 15 مارس ، وسيكون زمن الاجابة 3 ساعات ، وذلك للطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي الذي كان مطلوبا عن الفصل الدراسي الثاني ، أو حصل على عدم اجتياز في المشروع البحثي المقدم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن احتياز الطالب للمشروع البحثي يعني حصوله على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% بما تعادل 50% من نتيجة العام الدراسي كله ، وبالتالي يعتبر حصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى ، وبناءا عليه فإن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، أو تغير دون عذر وتقدم بالمشروع البحثي للفصل الدراسي الثاني وتم اجتيازه يعتبر ناجحا ومنقولا للصف الاعلى.وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع ومادة المستوى الرفيع بجميع الصفوف الدراسية :فأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يكتفي بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها بداية من الفصل الدراسي الثاني وحتى فترة تعليق الدراسة وذلك كدرجات اعمال السنة ، وفي حالة عدم الاجتياز في التقييم بمجموع الفصلين الدراسيين ، يعقد له امتحان منزلي في ورقة امتحانية واحدة بتلك المواد ويتم انعقاده وفقا للمواعيد التي تحددها كل مديرية على ألا يعقد اختبار تحريري داخل المدارس.وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي :فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، وتقدم بالمشروع لابحثي للفصل الدراسي الثاني واجتازه ، يعتبر ناجحا بحصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى وله حرية الاختيار في دخول الامتحان التكميلي ، ويعقد في كل مادة دراسية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المخصصة للفصل الدراسي الاول وطبقا لما ورد بقرار التقويم الشامل 313 لسنة 2011 وتعديلاته.وبالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي :أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يعتبر نجاحا ومنقولا للصف الاعلى لكل من ظهرت نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرةً إلى أنه لابد أن يتقدم الطالب الذي لم تظهر نتيجته في الامتحان الالكتروني بشكوى عبر الموقع الالكتروني للوزارة.أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الطالب الذي أدى الامتحان الالكتروني ولم تظهر نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة او الطالب الذي لم يتقدم بمشروعه البحثي من فئات (المنازل ، والخدمات وغيرهم) ، يحق له التقدم بمشروع بحثي واحد من قائمة المشروعات التي تم اعلانها سابقا وذلك وفق الاجراءات التي تحددها كل مديرية