أكلة جديدة.. طريقة عمل دجاج بالعسل والصويا



دجاج بالعسل والصويا دجاج بالعسل والصويا



تحتار النساء في الأصناف المقدمة على وجبة الغذاء بشكل يومي، خاصة أنها الوجبة الرئيسية ولا بد أن تكون صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وفي الحجر المنزلي يمكنك تجربة أكلات جديدة سريعة التحضير، منها دجاج بالعسل والصويا.



مكونات دجاج بالعسل والصويا

دجاجة مقطعة 8 قطع

كوب عسل

5 ملاعق صويا صوص

ربع كوب عصير برتقال

ثوم مفروم



زنجبيل مبشور

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طريقة عمل دجاج بالعسل والصويااخلطي العسل مع الصويا والبرتقال في وعاءضيفي الثوم والجنزبيل واخلطيهمضعي قطع الدجاج في كيس وضيفي عليها الخليطاغلقي الكيس جيدا ورجيه واتركيه لمدة ساعتينبعد ساعتين حضري صينية وادهنيها بزيت وضعي بها الدجاجاسكبي فوقها ما تبقى من الصوصادخليها الفرن لمدة نصف ساعةقومي بتقلبيها على الجانبين مع تزيينها بالخضروات.