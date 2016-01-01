أكلة جديدة.. طريقة عمل دجاج بالعسل والصويا

تحتار النساء في الأصناف المقدمة على وجبة الغذاء بشكل يومي، خاصة أنها الوجبة الرئيسية ولا بد أن تكون صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وفي الحجر المنزلي يمكنك تجربة أكلات جديدة سريعة التحضير، منها دجاج بالعسل والصويا.
مكونات دجاج بالعسل والصويا
دجاجة مقطعة 8 قطع
كوب عسل
5 ملاعق صويا صوص
ربع كوب عصير برتقال
ثوم مفروم
زنجبيل مبشور
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