أكلة جديدة.. طريقة عمل دجاج بالعسل والصويا

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دجاج بالعسل والصويا


تحتار النساء في الأصناف المقدمة على وجبة الغذاء بشكل يومي، خاصة أنها الوجبة الرئيسية ولا بد أن تكون صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وفي الحجر المنزلي يمكنك تجربة أكلات جديدة سريعة التحضير، منها دجاج بالعسل والصويا.

مكونات دجاج بالعسل والصويا
دجاجة مقطعة 8 قطع
كوب عسل
5 ملاعق صويا صوص
ربع كوب عصير برتقال
ثوم مفروم

زنجبيل مبشور

طريقة عمل دجاج بالعسل والصويا

اخلطي العسل مع الصويا والبرتقال في وعاء
ضيفي الثوم والجنزبيل واخلطيهم
ضعي قطع الدجاج في كيس وضيفي عليها الخليط
اغلقي الكيس جيدا ورجيه واتركيه لمدة ساعتين
بعد ساعتين حضري صينية وادهنيها بزيت وضعي بها الدجاج
اسكبي فوقها ما تبقى من الصوص
ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة
قومي بتقلبيها على الجانبين مع تزيينها بالخضروات.

المصدر: elbalad

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