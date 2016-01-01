أحلى من المطاعم.. طريقة عمل تشيكن رول.. فيديو



طريقة عمل تشيكن رول طريقة عمل تشيكن رول



تشيكن رول من الأطباق الرئيسية التى يحرص الكثير من الأشخاص على طلبها و تناولها من المطاعم، فالنقدم لكم طريقة عمل تشيكن رول من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير تشيكن رول

2 بصلة شرائح

صدر دجاجة مسلوق شرائح



2 كوب جبنة رومي مبشورة

ملعقة كبيرة هريسة شطة

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كوب زيتون مفروم ناعمملح فلفل أسودملعقة كبيرة صلصة طماطم2 ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة ناعمثمرة فلفل حار مفرومورق سبرنج رول حجم كبيربيضةبقسماط ناعمدقيقزيت للقلىطريقة تحضير تشيكن رول-ضعى البطاطس المهروسة ثم يضاف الدجاج المنسل-تضاف الجبنة والزيتون والصلصة ثم ضعى باقي المكونات وتتبل بالملح والفلفل-يشكل المزيج على شكل أسطواني ثم تحشى داخل ورق الاسبرنج رول-و تطبق وتغمس في البيض ثم في الدقيق ثم البقسماط و تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي- تقدم مع الكاتشب والمايونيز