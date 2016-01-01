أحلى من المطاعم.. طريقة عمل تشيكن رول.. فيديو

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طريقة عمل تشيكن رول


تشيكن رول من الأطباق الرئيسية التى يحرص الكثير من الأشخاص على طلبها و تناولها من المطاعم، فالنقدم لكم طريقة عمل تشيكن رول من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير تشيكن رول
2 بصلة شرائح
صدر دجاجة مسلوق شرائح

2 كوب جبنة رومي مبشورة
ملعقة كبيرة هريسة شطة

كوب زيتون مفروم ناعم
ملح فلفل أسود
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة ناعم
ثمرة فلفل حار مفروم
ورق سبرنج رول حجم كبير
بيضة
بقسماط ناعم
دقيق
زيت للقلى

طريقة تحضير تشيكن رول
-ضعى البطاطس المهروسة ثم يضاف الدجاج المنسل
-تضاف الجبنة والزيتون والصلصة ثم ضعى باقي المكونات وتتبل بالملح والفلفل
-يشكل المزيج على شكل أسطواني ثم تحشى داخل ورق الاسبرنج رول
-و تطبق وتغمس في البيض ثم في الدقيق ثم البقسماط و تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي
- تقدم مع الكاتشب والمايونيز

المصدر: elbalad

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